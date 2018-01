Samo na Grenlandiji: Plaža, na kateri lahko smučate

Otok Disko ob zahodni obali Grenlandije

18. januar 2018 ob 06:29

Nuuk - MMC RTV SLO

Ko plujete po kristalno modrem morju ob zahodni obali Grenlandije, se pred vami naslika zelen otok, obdan z belimi ledenimi gorami. Dobrodošli na otoku Disko.

Valovi butajo ob črno obalo plaže Siorarsuit, ki v prevodu pomeni "Velika peščina". Plaža je še posebej dramatična sredi zime, ko dejansko lahko odsmučate od pobočij nad zaselkom Qeqertarsuaq vse do obale.

Poleti je plaža Siorarsuit in njena okolica zaradi svoje narave in zelenja priljubljena točka tako za domačine kot za turiste. Grenlandija je namreč imenu navkljub zelo - nezelena, brez dreves in brez kakih omembe vrednih rastlin. Otok Disko, z 8.578 kvadratnimi kilometri površine drugi največji grenlandski otok, je druga zgodba.

Grenlandija je ime dobila okoli leta 985, ko je Erik Rdeči z ne ravno najbolj resnicoljubno kampanjo zvabil ostale Vikinge, da poselijo to območje.

A prava zelena in sanjsko lepa Grenlandija leži sredi severnega Atlantika, 90 kilometrov (dve uri plovbe) zahodno od pristaniškega mesta Illulissat. Že sama vožnja z ladjo je z opazovanjem kitov, tjulnjev in ledenih gor prava avantura.

"Mislim, da je to prava Grenlandija," je za CNN povedala Rina Møller Lorentzen, krajevna športna in glasbena zvezdnica. "Naravo imamo dobesedno pred vrati. Kot najstniki smo med nogometno tekmo včasih morali postati in se zastrmeti v ledene gore, kako se lomijo. To pomeni, da smo prekinili tekmo, samo zato, da smo opazovali ta enkratni prizor pred nami."

"Vsa poletja tu so naravnost bohotna ... otok ozeleni ter oživi z življenjem in živopisnimi cvetlicami," še razlaga Lorentzenova. Ker je na Disku več rož kot na celotni Grenlandiji skupaj, je tu tudi botanični vrt, ki privablja raziskovalce z vsega sveta.

Edina črna peščena plaža

Edinstvena je tudi plaža Siorarsuit, edina črna peščena plaža na Grenlandiji. Prav tako edinstvene so rdečkaste mizaste gore, ki jih imenujejo kar Veliki kanjon. "Narava, pokrajina, vse na Disku je edinstveno, ker, v primerjavi s preostalo Grenlandijo, je Disko vulkanskega nastanka, zato tudi ima gore," razloži turistični vodič in lovec Mark Mølgaard. "Na tem otoku imamo vrsto različnih pokrajin. Imamo črno peščeno plažo, bazaltne skale in strme pečine, imamo visoke slapove in tople izvire."

Naravna čudesa je moč videti na vsakem koraku, a obiska je vredno že samo mestece Qeqertarsuaq, ki očara obiskovalce s svojimi pisanimi hiškami in toplimi ljudmi. Mestece ima modern hotel in veleblagovnico ter kavarno The Blue Café, ki obiskovalcem na poti na plažo ponuja fantastične smoothieje.

Otok je pravi naslov tudi za ljubitelje pohodništva, z vrha "Velikega kanjona" pa se ponujajo veličastni razgledi na zaliv. Na vrhu je tudi večno zasnežen ledenik, po katerem obiskovalce skozi vse leto vozijo pasje vprege.

Smuka do morja

Nič manj impresivna ni plaža Siorarsuit pozimi, ko je prekrita s snežno odejo. Tukajšnji sneg je med najbolj čistim na svetu, smučanje po pogorjih Diska pa je bojda tako odlično, da nameravajo v naslednjih letih na otoku celo zgraditi veliko smučarsko središče s progami za alpsko smučanje, progami za tek na smučeh in za pasje vprege ter območjem za t. i. helismučanje.

Kot navaja CNN, je območje za smučanje iz helikopterja še kako smiselno, saj lahko pridete pozimi, ko morje zmrzne, na Disko samo s helikopterjem. Nedavno je morje celo tako zelo zmrznilo, da je bilo mogoče s pasjimi vpregami odvoziti vseh 90 kilometrov do celine. "Ko morje zmrzne, ni nobenih znakov, da bi bila tu kadar koli plaža s črnim peskom, saj je vse prekriti s snegom," razlaga Lorentzenova. In ker ni peska, lahko na Siorarsuitu smučate ali pa se po njej vozite s pasjimi vpregami in motornimi sanmi.

Severni medved v mestu

Favna je pozimi še veličastnejša - poleg najrazličnejših vrst kitov, tjulnjev in ptic lahko vidite še severne medvede, narvale in vrsto druge divjadi.

"Lansko zimo smo imeli v mestu dva severna medveda. Tisti dan je bila v mestu megla in severni medved je preprosto izginil v meglo in nismo vedeli, kje je," se spominja Mølgaard. "Strašljivo je bilo! Preprosto izginil je in še naslednji dan nismo vedeli, kje je, zato so šli ljudje zjutraj v službo s puškami v rokah - za vsak slučaj. To je bilo prvič po letu 1972, da je medved zašel v mesto."

A Mølgaard pravi, da je ravno to del čara Diska, ki ga označuje ne samo za najlepši kotiček Grenlandije, ampak najlepši kotiček na svetu.

#siorarsuit #iceberg #sisimiut #visitsisimiut A post shared by Arnajaraq Støvlbæk (@arnajaraqs) on May 8, 2016 at 12:06pm PDT

#sisimiut #siorarsuit #iceberg A post shared by Arnajaraq Støvlbæk (@arnajaraqs) on May 8, 2016 at 6:41am PDT

K. S.