Video: Benetke se dušijo v množičnem turizmu

Reportaža iz italijanskega turističnega bisera

21. maj 2017 ob 20:05

Benetke - MMC RTV SLO/Televizija Slovenija

Benetke se utapljajo, ne le v jesenskih močnih plimovanjih, pač pa tudi v množičnem turizmu. Na leto jih obišče več kot 30 milijonov ljudi, ki v mestu pustijo tri milijone evrov, a tudi kup težav.

Laguna in plovni kanali še komaj zmorejo tolikšen promet. Načeti so tudi spomeniki s seznama svetovne kulturne dediščine. "Vzpostavili bomo sistem štetja turistov s kamerami. Tako bomo vedeli, koliko je dnevnih obiskovalcev, ki so v mestu le od jutra do večera. Zdaj vemo le to, da jih v hotelih prenoči 10 milijonov," je povedal direktor hotelskega združenja Claudio Scarpa.

Beneški svet v malem sestavljajo še potniki velikih ladij za križarjenje - vsaka premore toliko strupenih izpustov kot 14.000 avtomobilov skupaj.

Omejitev obiska?

Benetke niso edine - več evropskih mest in drugih znamenitih krajev, na primer Barcelona, Kopenhagen ali slikovite vasice Pet dežel ob Ligurskem morju, zaradi velike zasičenosti razmišlja o omejitvi turističnega obiska.

Morebitno omejevanje dostopa v zgodovinsko središče pa ni prava izbira, menijo turistični delavci in ponujajo drugačne rešitve. "Enodnevne turiste bi morali ustaviti na obrobju lagune in jim vstop v mesto omogočiti po manj prometnih predelih," meni Scarpa.

Zaradi vse manj prijaznih razmer za bivanje pa so Benečani tisti, ki množično odhajajo.

VIDEO Ali se tudi Ljubljani lahko zgodijo Benetke?

VIDEO Benetke se dušijo v množičnem turizmu

T. H., Mirjam Muženič/TV Slovenija