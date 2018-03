Zaradi prevelikega turističnega navala zapirajo tajsko plažo

Zaprta bo štiri mesece

28. marec 2018 ob 20:32

Bangkok - MMC RTV SLO

Oblasti na Tajskem so zaradi prevelikega turističnega obleganja odredile začasno zaprtje plaže, ki je postala slavna predvsem zaradi filma Obala z Leonardom DiCapriem.

Maya Bay oziroma zaliv Maja na otoku Pi Pi Le bo zaprt štiri mesece, in sicer od junija naprej, s čimer želijo uničenim koralnim grebenom in morskemu ekosistemu omogočiti, da si opomorejo. Odločitev, da bodo začasno onemogočili turistične obiske, je izdal oddelek za tajske nacionalne parke in prostoživeče živali in rastline.

Na Tajskem je sicer od maja do sredine oktobra zaprtih kar nekaj nacionalnih parkov, Maya Bay pa je zaradi velikega turističnega navala odprt vse leto. Navala je deležen od leta 1999, ko je tja prišla hollywoodska ekipa, ki je posnela film Obala po knjižni predlogi Alexa Garlanda.

Uničeni ekosistemi

Plažo vsak dan v povprečju doseže 200 čolnov in 4.000 obiskovalcev, ki povzročajo močno škodo tamkajšnjim ekosistemom. Najnovejše raziskave biologov ugotavljajo, da je velik del koralnega grebena na tistem območju uničen, morsko življenje pa skoraj ne obstaja več.

"To lahko primerjamo z nekom, ki vse desetletje trdo dela in se nikoli ni ustavil," je pojasnil eden izmed znanstvenikov. "Zaradi zasedenosti in utrujenosti je plaža skoraj uničena in potrebuje premor. Če bi me vprašali, ali smo že prepozni za to, da bi lahko rešili naše otoke, bi odgovoril, da nismo. A če nečesa ne storimo takoj, bo zelo hitro prepozno."

Ko se bo plaža znova odprla, bo sprejela zgolj 2.000 turistov dnevno, čolni pa se na tistem območju ne bodo smeli več zasidrati, temveč bo to mogoče zgolj še na drugi strani otoka. Po mnenju znanstvenikov se tako oni kot domačini zavedajo, da tovrstnega števila turistov plaža ne more več tolerirati, zato je začasno zaprtje boljše od tega, da ne bi storili ničesar.

Tajsko je v letu 2017 obiskalo več kot 35 milijonov turistov - za primerjavo je bilo pred premiero filma Obala turistov 10 milijonov letno.

P. B.