Zaradi stavke osebja popolnoma zaprli Eifflov stolp

Ni jasno, ali bo jutri že odprt

1. avgust 2018 ob 21:14

Pariz - MMC RTV SLO, STA

Zaradi stavke osebja, ki sprejema obiskovalce Eifflovega stolpa, so bili primorani popolnoma zapreti eno največjih svetovnih turističnih znamenitosti. Za zdaj še ni jasno, ali bodo turiste v četrtek lahko sprejeli.

Stolp so zaradi stavke zaprli po 16. uri popoldne, razlog zanjo pa je nov sistem dostopa do stolpa za obiskovalce, ki po oceni zaposlenih ustvarja "pošastno" dolge čakalne vrste. Vodstvo družbe, ki s stolpom upravlja, se je z delavci že pogajalo, a popoldne še niso dosegli dogovora. Eifflov stolp so si lahko tako ogledali zgolj tisti obiskovalci, ki so že bili na območju atrakcije.

V začetku julija so upravljavci uvedli nov sistem za obiskovalce. Zdaj je 50 odstotkov vstopnic, namenjenih obiskovalcem za določeni dan, rezerviranih preko spleta, prej pa je bilo v ta namen na spletni strani namenjenih zgolj 20 odstotkov. Za različne tipe obiskovalcev so zdaj rezervirali tudi različna dvigala, zaradi česar se pojavljajo izredno dolge vrste.

V času manjšega obiska obiskovalcev z vnaprej rezerviranimi vstopnicami - denimo zgodaj popoldne in zvečer - so za njih namenjena dvigala tudi pol prazna, tisti obiskovalci, ki vstopnico kupijo na licu mesta, pa čakajo tudi do tri ure. V času visokega obiska pa lahko tudi tisti, ki vstopnico kupijo vnaprej in za določeno uro, naletijo na daljše čakanje.

"Ob potrati v smislu učinkovitosti in nezadovoljstvu obiskovalcev ... je pošlo tudi potrpljenje zaposlenih," so poudarili predstavniki sindikata. Po njihovem mnenju težava ni v vnaprejšnji prodaji večine vstopnic, temveč delitev dvigal. Če bi bila vsa odprta za vse obiskovalce, bi se tokovi razdelili bolj enakomerno.

To ni prva stavka za turistično atrakcijo, ki je samo lani sprejela več kot šest milijonov obiskovalcev. V preteklosti je 300-člansko osebje stavkalo iz različnih razlogov, med drugim zaradi žeparjev in vzdrževalnih del.

P. B.