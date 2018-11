V tokratni oddaji vam predstavimo opremo, ki jo potrebujemo za varno in učinkovito polnjenje električnih avtomobilov doma. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 128: Kako električni avto polnimo doma?

Deveta jesenska Avtomobilnost

23. november 2018 ob 07:16

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 18. Avtomobilnosti smo vam predstavili, kaj je tisto, kar spada zraven k nakupu električnega avtomobila. Povabili smo vas, da pri zeleni luči speljemo hkrati, torej ekipno. Testirali smo megana za izkušene voznike in špansko arono, enega izmed favoritov za slovenski avto leta 2019 ter izboljšali promet v Ingolstadtu.

Tudi Slovenci smo se začeli zanimati za nakup električnih avtomobilov, za katere dobimo 7.500 evrov subvencije, v mestu pa nas čaka parkirno mesto in zastonj polnjenje. A to je samo en vidik elektrike. V Sloveniji je trenutno približno 600 električnih avtomobilov, večina lastnikov pa te avtomobile polni doma. Zato smo vam predstavili, kaj za to potrebujemo.

Nato smo vam pokazali test nove generacije športnega megana RS, ki ni avto za začetnike, ampak za tiste, ki vedo, kaj hočejo in premorejo tudi dobro mero vozniških veščin.

V nadaljevanju oddaje smo vas povabili, da ob zeleni luči speljemo hkrati, torej ekipno. Nato smo šli v Ingolstadt, kjer so izmerili, kako bodo samovozeči avtomobili izboljšali pretočnost prometa.

Povedali smo vam tudi, zakaj Evropska unija kuha spor na področju komunikacije med vozili, testirali pa smo še seata arono, favorita za slovenski avto leta 2019.

