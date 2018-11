V današnji Avtomobilnosti bomo govorili o prikazovalnikih hitrosti in o tem, zakaj so pomembni. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 129: Zakaj so pomembni prikazovalniki hitrosti?

Deseta jesenska Avtomobilnost

30. november 2018 ob 06:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

V 129. Avtomobilnosti smo merili hitrost pred uvozom v naselje z ugasnjenim in prižaganim prikazovalnikom. Spoznali smo, kje je tarraco dobil svojo antično superiornost in vas povabili na parkiranje z enim izmed favoritov za avto leta 2019. In mimogrede, v tej oddaji smo tudi flirtali.

V 129. oddaji smo vam predstavili preventivno-raziskovalno akcijo Skupaj umirjamo promet, ki na zelo premišljeno izbranih mestih postavi hitrostne table, ki zbirajo zelo veliko zanimivih podatkov. Povabili smo vas tudi, da predlagate, kje bi bil ta prikazovalnik hitrosti v vašem lokalnem okolju potreben.

Nato smo vam pokazali test novega forda focusa, ki je med drugim tudi resen kandidat za naslov slovenski avto leta 2019. Focus med drugim ponuja sistem za samodejno parkiranje. Povabili smo vas, da ga z nami preizkusite.

V nadaljevanju oddaje smo šli v antično Katalonijo, v kraj, ki je dal ime novemu velikemu seatu, in testiramo Hyundaijev prenovljeni športni terenec.

V novicah nismo mogli mimo vesti, da so Japonci zaradi utaje davkov aretirali Carlosa Ghosna, prvega moža koncerna Renault Nissan Mitsubishi, na domače ceste pospremili karavansko kio ceed in Fordova nova gospodarska vozila ter si pogledali novi range rove evoque.

S pomočjo naših ambasadorjev smo spregovorili o ekipnem vozniškem duhu in o tem, da je treba na cesti biti pozoren, zbran in s pogledom pri stvari, tudi ko se flirta.

Na koncu pa smo vam pokazali še test Oplovega terenskega karavana.

Martin Macarol