Ali zares potrebujemo štirikolesni pogon?

Tehnika

28. februar 2018 ob 08:04

Ljubljana - MMC RTV SLO

Športni terenski avtomobili, ki so pogosto opremljeni s štirikolesnim pogonom, prav tako pa ga proizvajalci ponujajo tudi v avtomobilih drugih razredov, tudi najmanjših, doživljajo izjemen uspeh. A prav v razredu športnih terenskih vozil jih je veliko, ki jih lahko ženeta tudi dve kolesi ali pa možnosti štirikolesnega pogona sploh nimajo. Je torej res tako koristen, predvsem v zimskih razmerah, s kakršnimi se trenutno spoprijemamo?

Poznamo tri osnovne vrste pogona avtomobilov, dvokolesnega s pogonskimi kolesi spredaj ali zadaj in štirikolesnega, ki postaja vse bolj priljubljen. Kljub temu večino pri nas prodanih avtomobilov še vedno poganjata le dve kolesi, zato si najprej poglejmo lastnosti takšnega pogona.

Dvokolesni pogon

Pri najpogostejšem, prednjem pogonu je ves pogonski sklop na sprednjem delu avtomobila. To pomeni, da so tam motor, menjalnik, diferencial, polgredi in pogonska kolesa. Takšna vgradnja pogonskega sklopa pomeni manjše stroške za proizvajalce, vozniki pa uživajo v ugodnejši porabi goriva in boljši trakciji, saj motor in menjalnik s svojo težo pritiskata neposredno na pogonski kolesi.

Zadnji pogon, pri katerem sta motor in menjalnik večinoma spredaj (menjalnik je redko kdaj tudi na zadnji premi, danes zelo redko pa tudi motor), pogonska moč pa se prek dolge gredi prenaša na zadnjo premo, kjer je tudi diferencial, ki vrtenje pravokotno prenese na zadnji kolesi. Za proizvajalce je tak pogon sicer dražji, a z njim med drugim laže dosežejo enakomerno razporeditev mase avtomobila med obema premama, s tem pa tudi stabilnost. Zadnji pogon omogoča tudi boljše pospeške pri speljevanju, saj se tedaj zaradi fizikalnih pogojev teža avtomobila osredotoči na zadnjem delu. Zadnji pogon vožnje veščim voznikom tudi omogoča uporabo različnih tehnik drsenja skozi ovinke, lažja pa je tudi vleka težke prikolice. Po drugi strani je nad pogonskimi kolesi načeloma združene manj teže kot pri prednjem pogonu, zato se predvsem med vožnjo v spolzek klanec lahko kolesa zavrtijo v prazno in onemogočijo vožnjo. In to se zgodi predvsem v zimskih razmerah.

Štirikolesni pogon

V takšnem primeru prav pride tudi štirikolesni pogon, ki omogoča ravno zanesljivo speljevanje tudi pri slabih cestnih razmerah, saj pri pogonu sodelujejo vsa štiri kolesa, sistem pa lahko pogonsko moč preusmerja predvsem k tistim, ki imajo največ oprijema. Kot pravijo strokovnjaki, je to tudi edina zares prava prednost štirikolesnega pogona, saj razen veščim voznikom med hitro vožnjo, v ovinkih, predvsem pa med zaviranjem ne prinaša bistvenih prednosti. Vsekakor pa ne nadomešča pravih zimskih gum, kakor bi nas nekateri radi prepričali.

Na štirikolesni pogon nas večina gleda kot na enotno kategorijo, a se tudi med njimi najdejo razlike. Večinoma ločimo dve vrsti. Prvo proizvajalci najpogosteje označujejo kot "four wheel drive" oziroma 4 X 4, drugo pa kot "all wheel drive" ali AWD. Pri prvem gre za klasični mehanski štirikolesni pogon, ki ga voznik vključi z ročicami ob prestavni ročici in ima običajno tudi reduktorski prenos. Ko je takšen pogon vključen, se moč motorja neprestano prenaša na vsa štiri kolesa, z njim pa so večinoma opremljena klena terenska vozila, ki lahko z njim premagujejo tudi najbolj grobe terene. Pri drugi vrsti gre za štirikolesne pogone, ki jih poznamo iz večine štirikolesno gnanih "cestnih" avtomobilov, med katerimi so tudi športna terenska vozila. V tem primeru za spoj med prednjo in zadnjo premo večinoma skrbi viskozna sklopka, samo razporejanje moči pa je v oblasti avtomobilskega računalnika, ki odloča, kateremu kolesu bo – tudi s pomočjo sistema ESP – zagotovil največ vrtenja in preprečil vrtenje koles v prazno. Pri večini s takšnim štirikolesnim pogonom opremljenih avtomobilov se pogonska moč večinoma prenaša na osnovni pogonski kolesi, le po potrebi pa se ta prerazporedi na drugi dve kolesi.

Ga zares potrebujemo?

Ali torej v državi, kakršna je Slovenija, potrebujete štirikolesni pogon? Če živite v gorskem okolju in se vsak dan vozite po strmih cestah, vam je vsekakor lahko v veliko pomoč, sicer pa so popolnoma dovolj elektronski pripomočki za lažje speljevanje in zagotavljanje stabilnosti, s katerimi so danes bolj ali manj opremljeni že vsi avtomobili. Seveda nam bolj kot kakršna koli oblika posebnega pogona koristijo kakovostne gume ali pa verige na kolesih. In tudi če bi štirikolesni pogon kdaj zares potrebovali, si je tedaj bolje izposoditi z njim opremljeni avtomobil, kot pa ga imeti v pripravljenosti veliko večino časa, ko ga ne potrebujete. Tudi tu velja pravilo, da ne kupujte avtomobila, ki ga boste potrebovali v desetih, ampak takšnega, ki vam bo najbolj ustrezal v devetdesetih odstotkih prevozniških potreb.

Matija Janežič