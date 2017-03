Android ni dovolj varen za prihajajoče avtomobilske aplikacije

Hekerji bodo lahko nadzirali naše avtomobile

2. marec 2017 ob 06:05

San Francisco - MMC RTV SLO

Avtomobilski proizvajalci v zadnjem času predstavljajo aplikacije za pametne telefone, prek katerih je mogoče spremljati lokacijo in stanje vozil ter jih na daljavo tudi odklepati in zaklepati. Ob tem se poraja vprašanje, ali bodo lahko nepridipravi tako še lažje dostopali do naših avtomobilov.

To so izpostavili pri reviji Wired in pokazali, da lahko hekerji na zelo preprost način na daljavo odklenejo vozilo in ga celo zaženejo. Poleg tega raziskovalci podjetja Kaspersky, ki se ukvarja z razvijanjem protivirusnih programov in varnostnih sistemov na spletu, ugotavljajo, da večina aplikacij za operacijski sistem Android nima učinkovite varnostne zaščite. To posledično hekerjem omogoča, da z lahkoto vdrejo v telefone ali pa pretentajo uporabnika, da namesti zlonamerno kodo, s katero nato dobijo dostop do avtomobila.

Ob tem se raziskovalec podjetja Kaspersky Viktor Čebišev sprašuje, zakaj se razvijalci aplikacij za avtomobile ne vedejo enako skrbno, kot denimo tisti, ki razvijajo programsko opremo za bančno poslovanje. Za uporabnika namreč upravljajo stvari velikih vrednosti, a kljub temu ne razmišljajo o varnostnih mehanizmih za njihovo zaščito.

Najpreprostejši način, s katerim hekerji pridobijo nadzor nad telefonom, je t. i. rootanje oziroma pridobitev administratorskih pravic. S tem nepridiprav dobi dostop do vseh podatkov, vključno s podatki za prijavo v posamezne sisteme. Te lahko nato pošilja na strežnike za upravljanje in nadzor posameznega sistema. Drugi način je namestitev škodljive programske opreme, ki se sproži ob zagonu avtomobilske aplikacije. Ta lahko prikaže lažni uporabniški vmesnik, prek katerega si heker prilasti uporabnikove podatke za prijavo v sistem.

Raziskovalci ob tem poudarjajo, da so vdori v Applov operacijski sistem iOS precej bolj zapletene, a dodajajo, da tudi aplikacije na tem sistemu niso še popolnoma varne.

Martin Macarol