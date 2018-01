Audi bo vpoklical 127.000 vozil

Vpoklic vozil

23. januar 2018 ob 08:34

Frankfurt - MMC RTV SLO

Nemški mediji poročajo, da bo moral Audi na zahtevo nemškega Zveznega urada za motorna vozila KBA vpoklicati 127.000 primerkov modelov z najnovejšimi motorji Euro6.

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA in časopisa Bild am Sonntag vpoklic vključuje modele A4, A5, A6, A7 in A8 ter športna terenska modela Q5 in Q7. Po poročanju Bild am Sonntag vpoklic v Nemčiji zadeva 77.600 vozil.

Urad KBA je ugotovil, da pri omenjenih modelih programska oprema omogoča izklop sistemov za zmanjševanje izpustov v prometu, obenem pa zagotavlja njihovo delovanje na testih.

Nadaljevnje afere Dieselgate

Audi se je že pred objavo najnovejših ugotovitev KBA julija lani prostovoljno odločil za vpoklic 850.000 vozil z motorji V8 in V6 TDI, pri katerih bodo opravili pregled in nadgradnjo programske opremo ter jo testirali v sodelovanju z uradom KBA.

Audi je nato novembra lani, potem ko je ugotovil prevelike izpuste dušikovega oksida, v Evropi napovedal vpoklic pet tisoč vozil. Audijevi modeli so bili vpleteni tudi v škandal, ki je leta 2015 izbruhnil, potem ko so ameriške oblasti ugotovile, da je skupina Volkswagen v svoje avtomobile vgrajevala goljufivo programsko opremo, s pomočjo katere so vozila na testih dosegala emisijske standarde, medtem ko so v realnem prometu izpuščala tudi do 40-krat več škodljivih snovi.

Martin Macarol