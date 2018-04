Kitajci z novim avtomobilom presenetili Evropo

Tehnika

3. april 2018 ob 07:06

Ženeva

Neodvisna podjetja pri uvajanju novih pogonskih tehnologij pogosto ubirajo samosvoje poti, kar velja tudi za kitajsko znamko Techrules.

Že lani so avtomobilski svet presenetili s superšportnikom techrules ren, ki so mu namenili nekoliko nenavaden pogonski sklop. V bistvu je šlo za električni avtomobil z elektromotorjem, ki se je v osnovi napajal iz baterij, ki jih je med vožnjo napajal generator s plinsko turbino kot virom energije.

Letos so šli še nekoliko naprej in v Ženevi predstavili dirkalno različico ren RS, ki ima občudovanja vreden pogonski sklop. Za pogon koles skrbi šest elektromotorjev s skupno močjo 960 kilovatov, dva spredaj in štirje zadaj, ki se napajajo iz dveh baterijskih litij-ion polimernih sklopov s kapaciteto 28,4 kilovatne ure, ki se polnita iz omrežja ali pa z dvema plinskima turbinama na krovu. Tako opremljeni avtomobil lahko z 80 litri dizelskega goriva prevozi okrog 1.170 kilometrov, ob tem pa 100 kilometrov pospeši v samo treh sekundah in doseže največjo hitrost 330 kilometrov na uro.

Sodelovanje Kitajcev in Italijanov

O tem, kako gledajo na svoje dosežke, se je David Urankar pogovarjal z vodjo razvoja pri Techrules Marcom Viarengom, ki je na vprašanje, če gre za italijansko-kitajsko znamko, odgovoril, da je znamka Techrules sicer kitajska, a sta oba avtomobila razvili italijanski podjetji. Elegantnejši techrules ren je lani oblikoval Giugiaro, eden najpomembnejših avtomobilskih oblikovalcev na svetu, njegovo novo verzijo Ren RS, pa so razvili pri L. M. Gianettiju, kjer so izdelali monokok, podvozje, aerodinamični paket in ves sistem za prenašanje moči na podlago. Gre namreč za zelo močan avtomobil. Jih torej zanima sodelovanje v avtomobilskem dirkanju? S tem avtomobilom gotova da. Kot pravi Viarengo, so nova pravila FIA zelo zanimiva za električne avtomobile in ta avtomobil so zasnovali za tiste kliente, ki bi radi šli na stezo in bili hitrejši od drugih električnih avtomobilov.

In za kakšen pogonski sistem gre? V njegovem osrčju je plinska turbina, ki so ji namenili vlogo podaljševalnika dosega. Viarengo pravi, da v normalnih avtomobilih vlogo podaljševalnika dosega opravljajo navadni motorji na notranje izgorevanje, njihov pa ima namesto tega dve plinski turbini. Gre za cilindrično napravo, ki ima na zadnji strani izgorevalno komoro, spredaj pa generator, ki proizvaja energijo za baterijski sklop. Baterije sicer lahko napolnite z zunanjim polnilnikom, a ko vam elektrike zmanjka med vožnjo, vlogo polnilnika prevzame generator s plinsko turbino.

Na vprašanje, če lahko plinsko turbino napajajo tudi z bencinom, je Viarengo odgovoril, da jo lahko napajajo z zelo različnimi gorivi: kerozinom, utekočinjenim naftnim plinom, naravnim plinom, bencinom in še marsikaterim drugim gorivom. V tem je tudi ena največjih prednosti takšnega motorja. Energijo lahko proizvajajo z veliko tipi goriva.

Plusi in minusi?

In kakšni so plusi in minusi sistema s plinsko turbino? Odgovor je preprost. Če proizvajamo elektriko s komponento, ki se vrti z 97.000 vrtljaji na minuto, je najučinkoviteje, če njeno moč na podlago posredujemo s pomočjo elektromotorjev. Na ta način pridobite veliko večji nadzor nad trakcijo in njenimi izboljšavami predvsem v zelo močnem avtomobilu. Z veliko nastavitvami lahko spreminjate vozne lastnosti avtomobila tako v normalnem načinu delovanja kot tudi v dirkalnem načinu. Gre za nove zamisli o nadzoru in napajanju avtomobila.

Na vprašanje, če ne bi bilo laže odstraniti baterije in s turbino napajati neposredno kolesa, je Viarengo odgovoril, da to preprosto ne bi bil učinkovit način delovanja. Z elektromotorji imate možnost prilagoditve uporabnikovega profila. Če se denimo z avtomobilom odpeljete na delo, prevozite dobrih dvajset kilometrov. Za to vam ni treba vključiti turbin, saj je v baterijah dovolj energije. Če pa se odpravite na daljšo pot in vam začne primanjkovati elektrike, sistem za upravljanje baterij to ugotovi in zažene turbine, ki poskrbijo za svežo zalogo elektrike. Med dirkanjem morata turbini vedno delovati, saj ves čas in v vseh pogojih potrebujemo veliko elektrike. Med normalno uporabo pa to ni potrebno.

Ne hibrid, ampak podaljševalnik dosega

Ali ta sistem imenujejo hibrid? Načeloma da, a razlika je v tem, da gre za podaljševalnik dosega. Ne hibridni avtomobil, ampak polni električni avtomobil, ki ima podaljševalnik dosega v obliki turbine. Hibrid je sistem, ki v normalnem načinu hkrati uporablja elektromotor in motor na notranje izgorevanje. V avtomobilu s podaljševalnikom dosega imate možnost, da uporabljate le električni motor, če je nujno, pa uporabite tudi podaljševalnik dosega. Njihov avtomobil, je še bolj prilagodljiv, saj lahko izbirate med konfiguracijami z dvema, štirimi ali šestimi elektromotorji in eno ali dvema turbinama. Techrules lahko torej avtomobil oblikuje neposredno za klienta. Če ta denimo ne potrebuje veliko motorne moči, zmanjšajo število elektromotorjev in hkrati pridobijo več dosega vožnje v električnem načinu. Turbino lahko tudi prilagodijo več gorivom. Turbina v avtomobilu ren RS denimo trenutno lahko deluje na plinsko olje in letalski kerozin, kar ne povzroči velikih težav. Nadzor izgorevanja namreč sproti analizira kakovost goriva in izvaja korekcije za pravilno delovanje turbine.

Matija Janežič