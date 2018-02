Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! Razvoj trajnostno oblikovanega prometa v mestih bo zahteval nove tehnologije in upravljanje z množicami podatkov. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 103: Podatki za mobilnost prihodnosti

Tretja spomladanska Avtomobilnost

1. februar 2018 ob 07:36

Ljubljana - MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti se bomo posvetili množici podatkov, s katerimi bomo vozniki med vožnjo povezani med seboj in z infrastrukturo, ki bo omogočala bolj pretočen in bolj varen promet. Po snegu smo se dinamično vozili s Seatom in testirali volkswagen pola ter luksuzni karavan iz Stuttgarta.

Danes se bomo pogovarjali o razvoju mest, ki so jih v zadnjih sto letih zasedli avtomobili. Avtomobili namreč zasedajo prostor, ki bi sicer lahko bil na voljo ljudem. Pri nadaljenm razvoju mest bo imela ključno vlogo mobilnost. V razmisleku o tem, kako se bodo v prihodnje oblikovala velika mesta, pa tudi manjša, kot je Ljubljana, bomo govorili o problemu zadnjega kilometra. To je premikanje po mestnem središču do končne destinacije, ki bo moralo potekati s trajnostno oblikovanim prometom z izključitvijo avtomobilov. V to se vpletajo nove tehnologije, predvsem upravljanje z veliko količino podatkov.

Pokažemo vam tudi test volkswagen pola, ki si je prislužil naslov slovenski avto leta 2018.

Nato bomo predstavili praktičen dokaz, da sistem samodejnega zaviranja v sili resnično deluje. Seatov inženir nam bo nato razložil, kako z znanimi komponentami ustvarijo bolj dinamičen značaj avtomobila.

Med novicami se ustavimo pri predlogu izrivanja avtomobilov iz središča New Yorka, kar bi dosegli z zaračunavanjem vsake vožnje.

Na koncu pa pokažemo še test karavanskega mercedesa razreda E, ki združuje prestiž in uporabnost.

Ne zamudite današnje oddaje ob 20:45 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol