Avtomobilnost 107: Aktivna mobilnost, ki osrečuje

Sedma spomladanska Avtomobilnost

1. marec 2018 ob 06:43

Tokratna Avtomobilnost bo dejavna, mobilnostno dejavna. Kolesarili in pešačili bomo, kar naj bi bilo treba vsaj pol ure na dan. S številnimi fotografijami vam bomo pokazali, kako je drag audi na široko raztegnil usta avtohtonih prebivalcev črne celine. Testirali smo kio, ki noče biti premijska, in premijskega mercedesa, ki noče biti klasični SUV.

V današnji Avtomobilnosti vam pokažemo, kaj so nam povedali strokovnjaki na konferenci z naslovom Aktivna mobilnost osrečuje, ki jo je pripravilo ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Povemo vam, kako nam lahko dejavna trajnostna mobilnost v mestih prinese srečo in kaj moramo za to narediti.

Nato vam v testu pokažemo kio stinger. Ta naj ne bi bila ustvarjena kot tekmica premijskim audijem, BMW-jem in mercedesom, toda sama po sebi ne daje vtisa, da ne spada v visoko družbo.

V nadaljevanju oddaje vam predstavimo novi audi A7, ki smo ga spoznavali na skrajnem jugu Afrike in s katerim smo polepšali dan prebivalcev v tamkajšnjem getu.

V novicah vam razkrijemo, da se mednarodni avtobusni prevoznik FlixBus pripravlja na dobo, ko bo voznike avtobusov nadomestil z roboti, da je Evropski svet za varnost v prometu v Evropski parlament poslal pobudo, da bi sistem Alcolock postal obvezen za voznike tovornjakov, avtobusov in kombijev ter razkrijemo novi volvo V60.

Na koncu pa vam pokažemo še test Mercedesovega malega terenskega križanca GLA z nastopaškim videzom, ki mu ga je podaril Slovenec Robert Lešnik.

Ne zamudite današnje oddaje ob 20.45 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol