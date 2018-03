Ocena novice: Vaša ocena: Ocena 0.0 od 0 glasov Ocenite to novico! V Ženevi bomo ugotavljali, kakšno pot ubira avtomobilska industrija. Foto: MMC RTV SLO Dodaj v

Avtomobilnost 109: Kaj nam sporoča letošnji ženevski avtomobilski salon?

Deveta spomladanska Avtomobilnost

15. marec 2018 ob 06:29

Ženeva - MMC RTV SLO

V tokratni Avtomobilnosti bomo v Ženevi govorili o relaciji Torino, San Francisco, Šanghaj. Predstavili vam bomo tudi nekaj odzivov avtomobilske industrije na odločitev nemških sodišč glede dizelskih motorjev. Dotaknili se bomo dirkanja z elektrodirkalniki, ob koncu pa vam ponudimo možnost, da osvojite sedem tisoč evrov za epsko potovanje na Škotsko.

Danes bomo pogledali zgodovino avtomobilskih salonov, kako so se spreminjali in kaj so prinesli. Leta 1894 so v Franciji imeli le 20 avtomobilov, le štiri leta pozneje pa so že imeli prvi avtomobilski salon. Pogledali bomo seveda tudi, kaj se dogaja danes in kako bo to vplivalo tudi na našo prihodnost. Dizel, elektrika ...

Nadaljevali bomo z električnimi dirkalniki, ki so bili zvezda letošnjega salona v Ženevi. Tu se bomo posvetili dirkalnikom formule E in elektroirkalniku Seatove nove samostojne znamke Cupra.

Pogledali si bomo tudi nov super avto z retropodobo corbellati, ki obljublja hitrost nad 500 kilometrov na uro, ter novodobne limuzine s kupejevskim značajem.

Na koncu pa vam predstavimo tudi nagradno igro, ki vam lahko prinese sedem tisoč evrov za nepozabno avanturo na Škotskem.

Ne zamudite današnje oddaje ob 21.00 na drugem programu TV SLO.

Martin Macarol