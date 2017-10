Bo samodejni avto, ko ne bo izhoda, zapeljal v zid ali povozil otroka?

Pred nami je faza učenja umetne inteligence

2. oktober 2017 ob 07:20

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav je nevrološka znanost v zadnjih 20 letih izredno napredovala, še danes nismo dodobra spoznali človeških možganov. Voznik, na primer v prometu v kritičnem položaju reagira nagonsko.

Avtomobilska industrija na drugi strani glasno govori o avtonomni vožnji. Toda kako bodo razmišljali roboti, ko se bo treba odločiti ali zaviti levo v zid, ali na desni povoziti otroka, ko bo pred nami neizogibna ovira?

Avtonomna vozila brez stopalk in volanov so bila ena od glavnih tematik na pravkar končanem avtomobilskem salonu v Frankfurtu. Kljub temu je še vedno preveč vprašanj, več varnostnih kot tehničnih. V zadnji oddaji Avtomobilnost smo razmišljali, kako zgraditi zaupanje, da nas bodo samovozeči avtomobili varno peljali skozi promet. Promet, za katerega nekateri znanstveniki za prihodnost napovedujejo izumrtje semaforjev v križiščih. Za nemoten pretok vozil v križiščih naj bi skrbeli kar virtualni prometniki.

Potrebujemo čas

O avtonomnih avtomobilih smo v preteklosti v oddaji Avtomobilnost že veliko govorili. V prihodnosti pa bomo samo še veliko več. V avtomobilski industriji in tudi sicer so avtonomni avtomobili trenutna superzgodba. Predvsem zato, ker nam obljubljajo, da nam bodo vrnili nekaj, kar zelo pogrešamo in potrebujemo – čas.

Preveč zastojev, preveč neodgovorjenih klicev, preveč sms-ov, preveč elektronskih sporočil na katera je treba odpisati, preveč stvari v koledarju za katere sploh ni več prostora, preveč zamujenih sestankov in odloženih obveznosti, da o kosilih in večerjah sploh ne pišemo več.

In avtonomna vožnja je tista, ki nam obljublja, da bo vse to na neki način vrnila nazaj. Avtonomni avto naj bi nam predvsem vrnil čas, ki ga porabimo za vožnjo, čas za iskanje prostega parkirnega prostora ali pa čas, ki ga porabimo v prometnih kolonah. Da bi avtonomni avtomobili v resnici lahko izpolnili to veliko obljubo, pa se bo morala avtomobilska industrija v še večji meri nasloniti na digitalizacijo, predvsem na internet stvari, na močnejše in hitrejše, bolj zanesljive prenose podatkov in na učinkovito upravljanje z velikimi bazami podatkov.

Ali je ta industrija oziroma razvoj naravnan tudi k uporabniku ali zgolj, tako kot smo v avtomobilski industriji prevečkrat vajeni, k dobičku?

Ključ je umetna inteligenca

Tako največji dobavitelji sistemom avtomobilski industriji kot sama avtomobilska industrija so prepričani, da bodo z avtomatizirano vožnjo ceste varnejše. Ključ do tega je po njihovem mnenju umetna inteligenca.

Številni razvijajo možgane samovozečih vozil prihodnosti in predstavljajo računalnike oziroma robote za avtomatizirana vozila. Računalnik lahko s pomočjo umetne inteligence (UI) uporablja metode strojnega učenja. Samovozeče avtomobile bi vodil skozi vse zapletenejše cestne razmere oziroma v položajih, ki so avtomobilu povsem nove. Vozila torej učijo, kako lahko samo manevrira skozi cestni promet. Avtomobili že uporabljajo senzorje, s katerimi spremljajo svojo okolico. S pomočjo umetne inteligence bodo te podatke lahko tudi interpretirali in napovedali, kako se bodo obnašali preostali cestni uporabniki. Računalnik že danes obvlada zapletene razmere. Na posebnih mikročipih so shranjeni algoritmi, ki nastajajo med metodami strojnega učenja.

"Številni tehnološki velikani so izginili. Preprosto zato, ker so narobe predvidevali prihodnost. Prihodnost se nam na neki način zdi enostavna, a je zelo kompleksna. Vključuje celotno digitalno preobrazbo družbe,“ pravi Bojan Jerbič iz Fakulteta za mehaniko Univerze v Zagrebu.

Obetajo se nam torej velike spremembe družbe, ki jih bodo sicer sprožile nove tehnologije. A seveda nikakor ne bo šlo brez drznih uporabnikov teh novitet.

Danes je vožnja nevarna

"Ljudje se na eni strani navdušijo, po drugi strani pa na smrt prestrašijo, ko slišijo besedo digitalizacija ali avtonomna vožnja. Ustrašijo se dejstva, da ne bodo imeli nadzora nad avtomobilom in volanom,“ pa meni My Lindström, direktorica za področje digitalnih tem pri Volvu.

Sogovornica dodaja, da je vse odvisno od tega, kako zadevo predstavite. Če jo predstavite iz človeške perspektive, potem vemo, da že današnji avtomobili delajo prve korake h končnemu cilju. Po drugi strani že danes počnemo marsikaj drugega, kot se le vozimo avtomobilom. Na primer tekstamo po telefonu, govorimo po telefonu, nekateri gledajo celo video vsebine. "Ljudje se v avtomobilih obnašajo nevarno, to je dejstvo.“

Danes so sistemi v vozilu v prvi vrsti namenjeni pomoči vozniku, če pa se mora avto odločiti, kot bi se moral v določenem prometnem položaju odločiti človek, potem je seveda težje.

Človeški možgani se hitro učijo, roboti še hitreje

Preden se bo torej zgodila zamenjava voznikov s stroji, bo preteklo še mnogo takšnih konferenc, ko je bila ljubljanska Cutting edge of digital mind. Imeli bomo dovolj časa, da se na novo dobo pripravimo, kajti stroji bodo zamenjali nekaj zelo fascinantnega.

"Človeški možgani obvladajo vse te tehnike in veščine. Izkušeni voznik vozi avtomatsko. Takoj ko začnemo razmišljati, se ne moremo hitro odzvati. Možgani se učijo, zato smo lahko med vožnjo zelo avtomatizirani,“ pojasnjuje Nikolaos Dimitriadis, nevroznanstvenik iz Univerze v Sheffieldu.

So roboti boljši kirurgi, kot smo ljudje? Bodo roboti boljši vozniki, kot smo ljudje? Jerbič pojasni: "Roboti so zagotovo boljši v dejavnostih, v katerih jih naučimo delati. Z ljudmi pa se ne morejo meriti v splošni razgledanosti in inteligenci. Ljudi ni treba biti strah dominantnosti robotov. Vsaj ne v bližnji prihodnosti.“

Šlo bo za življenja ljudi

Eden najbolj pomembnih delov pri UI-ju in robotih je prilagajanje človekovegova naravnega obnašanja. Pomembno je, kako spremeniti način obnašanja in sprejemati odločitve.

"Kako bodo odločitve sprejemala avtonomna vozila? Sprejemati bodo morali odločitve, pri katerih bo šlo za življenja ljudi,“ najpomembnejše vprašanje odpre nevroznanstvenik.

"Človek je naučen, da samostojno sprejema odločitve. Na temelju teh odločitev sproži akcije. UI v popolnosti menja našo pozicijo v tem smislu. Tako tudi našo kulturo. Morate vedeti, da pogosto uporabljamo metode, ki niso vedno v naših rokah. Gre za različne evolucijske metode umetne inteligence, ki se razvijajo brez našega polnega nadzora. Mi v bistvu ne vemo, kako se bo robot obnašal. V resnici vemo le deloma, kako se bo po naših pričakovanjih obnašal. Zaradi tega njegova avtonomija predstavlja neki nov nivo vožnje, seveda pa tudi tveganja, ki so s tem povezana,“ pa meni Jerbić.

Dimitriadis dodaja, da če programiramo avtomobil, da bo sprejemal odločitve povezane z življenjem in smrtjo, lahko gre nekaj narobe: "UI deluje na temelju predvidevanja, možnosti, da se bo nekaj zgodilo. Nikoli ne bo 100-odstotna. Kdo bo odgovoren?"

In spet se dotaknemo že večkrat omenjene dileme, kam naj se v primeru neizogibne nesreče zaleti avtonomni avtomobil? V zid ali v otroka?

"Imamo ljudi v avtomobilski industriji, ki pravijo, mi izdelujemo avtomobile, skrbimo za voznika, njemu prodajamo voznike, zato je naša glavna skrb, da zavarujemo življenje voznika in potnikov. Kaj, če bi lahko rešili otroka? Kdo bo prevzel odgovornost, avtomobil, voznik, inženirji, ki so ustvarili algoritem. Zelo kmalu bo treba sprejeti te zelo pomembne odločitve. Zame je to največja težava umetne inteligence. Kakšen je namen, odločitev stroja? In kdo se bo odločil, kako se bo odločil stroj/robot?“, se še sprašuje Dimitriadis.

Z umetno inteligenco prehitevamo

V algoritme bo na neki način treba vtisniti tudi moralo in pravičnost.

"Še sami ne vemo, kako se odloči človek. Nevroznanost se je v zadnjih 20 letih neverjetno razvila, saj smo dobili tehnologijo, s katero spremljamo možgane, pa vseeno je toliko neznanega. Če mi ne vemo, kako sprejemamo odločitve, kako bomo ustvarili algoritme po katerih se bodo morali odločati stroji?,“ se sprašuje nevroznanstvenik in dodaja, da mogoče z UI-jem in samodejno vožnjo prehitevamo, gremo preko sebe. "Na srečo ali nesrečo, človek, ko čuti, da lahko nekaj naredi, to tudi naredi. Pa naj bo končni rezultat dober ali slab,“ še dodaja.

Pred nami so torej dolga leta raziskav, ki pa se ne morejo narediti brez nabiranja praktičnih izkušenj. Da se bo torej znala UI odločati hipno in pravilno, jo moramo soočiti z dovolj situacijami. Drzno je nekoč komentiral slavni igralec Ashton Kutcher, ki je rekel, ko se bo avtonomni avto zaletel, ta nesreča ne bo zaman. Podatki bodo namreč preprečili vse nadaljnje takšne nesreče. Toda kdo bo pomagal strojem pridobivati izkušnje? Nekdo bo moral sesti v avto in izpustiti volan iz rok. A kako lahko avtomobilska podjetja voznikov vlijejo zaupanje, da je njihova inteligenca že dovolj izkušena, da lahko v izbranih prometnih situacijah že zdaj spustijo nadzor nad vožnjo. Prvi pogoj je, da zagotoviš varnostno dobro zasnovan avto. Nato pa …

Tej temi smo se posvetili v zadnji oddaji Avtomobilnost, ki si jo lahko ogledate spodaj.

Gregor Prebil