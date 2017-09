Bo skupino FCA kupil Hyundai?

Nov morebiten prevzem

25. september 2017 ob 13:30

Seul

Po Kitajcih naj bi se zdaj tudi Korejci zanimali za nakup skupine FCA – Fiat Chrysler Automobiles. Najbolj jih zanima Jeep, medtem ko Alfa Romeo in Maserati verjetno ne bosta na prodaj.

Konec avgusta so se pojavile govorice o tem, da naj bi se nekateri kitajski proizvajalci, s podjetjem Great Wall na čelu, zanimali za nakup FCA. Tega v italijansko ameriški skupini niso želeli komentirati, zdaj pa južnokorejski mediji pišejo o tem, da bi se za ta nakup zanimali tudi pri Hyundaiu, ki bi tako postal največja avtomobilska skupina na svetu pred Toyoto, Volkswagnom, General Motorsom in skupino PSA, ki je pred kratkim pod svoje okrilje pridobila Opel.

Hyundai naj bi začel “tipati” takoj potem, kot so se pojavile govorice o zanimanju Kitajcev za FCA. Sergio Marchionne in njegovi sodelavci za zdaj o tem molčijo, pri čemer je vrednost njihovih delnic poskočila in presegla ceno 15 evrov za delnico. Korejce naj bi najbolj zanimala znamka Jeep, ki naj bi po Marchionnovih besedah lahko na trg spravila sedem milijonov vozil na leto.

S Trumpovim blagoslovom

Morebiten prevzem bi lahko dobil podporo tudi od ameriškega predsednika Donalda Trumpa, ki ne bi dovolil prehoda za Američane tako pomembne znamke, kot je v Jeep v kitajske roke, temveč bi jo raje prepustil južnokorejskim zaveznikom. Hyundai bi najverjetneje prevzel tudi znamki Fiat in Lancia, medtem ko je manj verjetno, da bi Italijani prepustili Alfo Romeo in Maserati. Pri FCA namreč razmišljajo, da bi omenjeni znamki osamosvojili ter s tem potrdili njihovo 100-odstotno italijansko poreklo, kot so storili s Ferrarijem.

Martin Macarol