Dinamični športni terenec vozi sam, poganjata pa ga zmogljiva elektromotorja. Foto: Nissan

Bomo kmalu videli Nissanov električni športni terenec?

Nissan IMx

28. oktober 2017 ob 07:27

Tokio - MMC RTV SLO

Električni kombilimuzini leaf bi se lahko kmalu pridružil še električni športni terenec. Da pri Nissanu razmišljajo v tej smeri, dokazuje študija IMx, ki so jo predstavili na avtomobilskem salonu v Tokiu.

Avtomobil je z nizko streho kljub visoki bočni liniji videti dinamično. Označujejo ga oblikovne poteze novejših Nissanovih modelov, vključno z masko v obliki črke V, kot pri micri in qashqaiu, ter trikotnimi zadnjimi lučmi, kot pri novem leafu.

Notranjost je prečiščena in preprosta, saj jo krasijo lesene obloge tako na armaturni plošči kot na vratih. Oblikovalci so se poklonili japonski kulturi z vzglavniki v slogu značilne japonske sestavljanke, biserno belo karoserijo pa okrasili z detajli v rdeči barvi kot pri notranjem delu kimona.

Instrumentno ploščo tvorita glavni zaslon s tehnologijo OLED ter dodatni v leseni oblogi. Vozniku pa ni treba slediti podatkom na zaslonih, saj avtomobil lahko vozi sam, pri čemer se volanski obroč skrije v armaturno ploščo in s tem zagotovi več prostora v kabini.

Samostojno vožnjo omogoča sistem ProPilot, ki ga sestavlja 9 radarjev, 12 kamer, 6 laserskih skenerjev in 16 sonarjev. To avtomobilu zagotavlja 360-stopinjski nadzor nad vozilom in s tem omogoča samodejno vožnjo in samodejno iskanje parkirnega mesta.

Z baterijami do prihranka

Za pogon skrbita dva elektromotorja, ki skupaj razvijeta 320 kilovatov (435 KM). Moč črpata iz baterijskega sklopa, ki naj bi zagotavljal 600 kilometrov dometa z enim polnjenjem. Poleg tega je avtomobil mogoče povezati z javnim ali zasebnim električnim omrežjem. Avtomobil bo tako lahko delil energijo iz baterije ter s tem lastniku omogočil prihranek pri računu za elektriko.

Pri Nissanu obljubljajo, da bo električna tehnologija iz študije nared za serijsko vgradnjo že leta 2020, tehnologija za avtonomno vožnjo pa leta 2022.

