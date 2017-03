Bugatti na valovih

Poudarki Športna jahta v slogu bugatti chirona

Bugatti chiron je avtomobil presežkov, ki si ga s ceno 2,4 milijona evrov lahko privoščijo le redki najbogatejši. Slednji si bodo lahko zdaj omislili nekaj podobnega tudi na vodi.

Seveda ne gre za amfibijskega chirona, temveč za nekaj veliko boljšega. Francoska znamka v Volkswagnovi lasti je namreč v sodelovanju s proizvajalcem super jaht, Palmer Johnson ustvarila jahto bugatti niniette 66.

Butično plovilo je oblikovano po vzoru bugatti chirona, število 66 pa poleg dolžine 66 čevljev (20 metrov) označuje tudi število plovil, ki jih bodo izdelali. S tem bodo Bugattijevim kupcem ponudili še en izjemen izdelek, ki na svetu nima pravega ga tekmeca.

V Bugattijevem slogu

Za pogon skrbita V8 motorja znamke MAN, ki razvijeta vsak po 735 kilovatov (1.000 KM) in “chirona na valovih” poženeta do hitrosti 44 navtičnih vozlov. Omeniti velja tudi, da zahvaljujoč svoji obliki za plovbo potrebuje je 1,3 metra globine. Spoštovanja vrednim zmogljivostim, seveda, pritiče tudi razkošje in udobje v Bugattijevem slogu. Zato se v podpalubju nahajata velika lastnikova kabina ter “dnevni prostor” z velikim, sodobnim kavčem v obliki Bugattijeve podkve.Poleg tega ninette 66 med drugim vključuje še masažni bazen, bar, dva prostora za druženje, prostor z odprtim ognjem ter ploščad za sončenje.

Vodja notranjega oblikovanja pri Bugattiju, Etienne Salome je ob tem povedal, da verjame, da je Bugattijeva oblikovalska filozofija edinstvena, ter da jo je mogoče uporabiti ne le za avtomobile, temveč tudi za številne druge proizvode. Kljub temu je dodal, da je jahta res nekaj posebnega.

Cena za to posebno stvaritev ni znana, gotovo pa ni majhna.

Martin Macarol