Chryslerjev avtomobil za milenijce

CES 2017

4. januar 2017 ob 14:59

Las Vegas - MMC RTV SLO

Chrysler je pred odprtjem sejma elektronike v Las Vegasu razkril koncept, imenovan portal. Gre za električnega enoprostorca, ki ponuja prostornost, udobje in tehnologije modernega doma ter pisarne, s čimer je kot naročen za generacijo milenijcev.

Italijansko ameriška skupina Fiat Chrysler Automobiles za razliko od večine drugih večjih proizvajalcev do sedaj še ni pokazala nobene konkretne rešitve v smeri elektrifikacije, čez lužo pa njeni modeli veljajo celo za najbolj požrešne.

Prvi korak v tej smeri bi lahko bil konceptni enoprostorec portal z električnim pogonom na sprednji kolesi. Ta ima v dnu vgrajene baterije z zmogljivostjo 100 kilovatnih ur, ki mu z enim polnjenjem zagotavljajo 400 kilometrov dosega. S hitrim polnjenjem z zmogljivostjo 350 kilovatov pa si je v 20 minutah mogoče zagotoviti dovolj energije za 240 kilometrov vožnje.

Kot nekakšno socialno središče

Konceptni kombi je malce manjši od enoprostorca pacifika, ki se pohvali kar s tremi metri medosne razdalje. Vrata, ki se odpirajo v nasprotni smeri, zahvaljujoč odsotnosti B stebrička omogočajo povsem neoviran dostop do notranjosti. Ta lahko sprejme do šest potnikov in med drugim ponuja dva velika barvna zaslona, 10 polnilnih postaj za razne zunanje naprave ter sistem za prepoznavanje obrazov, ki samodejno izbere nastavitve glede na posamezne potnike. Namesto klasičnega ključa je na voljo glasovno upravljanje, zvočni sistem, odpiranje vrat in telefon pa je mogoče upravljati s kretnjami. Tu sta še t.i. community display screen za deljenje glasbe in slik ter sistem za interno komunikacijo med posameznimi vrstami sedežev.

Ena od glavnih posebnosti portala pa je sistem za avtonomno vožnjo tretje stopnje, ki na avtocesti z uporabo prilagodljivega tempomata, samodejnega zaviranja in sistema za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu vozniku omogoča počitek, a ga ne nadomešča.

Skratka, po mnenju njegovega snovalca, Ralpha Gillesa gre za avtomobil, ki ponuja vse, kar potrebujejo milenijci - vsestransko povezljivost ter lastnosti doma in pisarne v enem.

Borut Fakin