Corvette, ki premika meje

Chevrolet corvette ZR1

14. november 2017 ob 13:44

Dubaj - MMC RTV SLO

Chevrolet je v Dubaju predstavil najzmogljivejši in najhitrejši corvette do zdaj. Divji kupe z oznako ZR1 se želi s 562 kilovati (765 KM) postaviti pred glavne svetovne superšportnike.

Najbolj priljubljen ameriški športni avto je dobil najzmogljivejšo različico vseh časov. Da čez lužo mislijo resno, priča moč njenega stroja, ki s 765 “konji” presega moč ferrarija 488 GTB, ki zmore 493 kilovatov (670 KM), mclarna 720S s 529 kilovati (720 KM) in porscheja 911 GT2 RS s 515 kilovati (700 KM). Corvette pa ima, v nasprotju z naštetimi, motor vgrajen spredaj in poleg samodejnega osemstopenjskega menjalnika ponuja tudi ročnega sedemstopenjskega.

Dve izvedbi

Pri aerodinamiki sta na voljo dve različici. Prva je bolj umirjena “Low Wing”, ki ponuja 70 odstotkov več navpične potisne sile kot predhodni model, druga, imenovana “High Wing” pa je namenjena bolj ekstremni uporabi na stezi in zagotavlja 430 kilogramov navpičnega potiska. Poleg tega paket High Wing vključuje tudi sprednji usmerjevalnik zraka iz ogljikovih vlaken, pnevmatike Michelin Sport Cup2 in nastavljive blažilnike Magnetic Ride Control, obema različicama pa so skupne večje reže za vstop hladnega zraka na sprednjem odbijaču ter zračnika za hlajenje na pokrovu motorja.

Osupljive številke

Aerodinamični elementi so ključnega pomena, saj avtomobil dosega končno hitrost 336 kilometrov na uro. Temelj za takšne zmogljivosti je 6,2-litrski prisilno polnjeni V8-stroj, ki razvije 562 kilovatov (765 KM) in pošastnih 969 Nm navora. Gre za najmočnejši stroj za corvette do zdaj, ki zmore kar zmore, zlasti po zaslugi učinkovitega sistema hlajenja prisilnega polnjenja s štirimi novimi hladilniki (skupaj 13) ter dvojnemu sistemu vbrizga, neposrednega in posrednega.

Martin Macarol