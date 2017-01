Do popolne avtonomne vožnje je še dolga pot

CES 2017

6. januar 2017 ob 16:32

Las Vegas - MMC RTV SLO

Pri Toyoti so na predstavitvi študije concept-i na sejmu elektronike v Las Vegasu napovedali zelo previdno uvajanje samovozečih avtomobilov. Menijo namreč, da je do avtonomne vožnje pete stopnje, pri kateri ima računalnik popoln nadzor, še dolga pot.

Pri Toyoti menijo, da bo minilo še kar nekaj let, preden bo mogoče vožnjo povsem prepustiti računalnikom. Ameriška javnost sedaj sprejema 39 tisoč smrtnih žrtev v prometu na letni ravni, ki so večino posledica človeških napak, veliko težje pa bi sprejela, če bi bili za to odgovorni računalniki.

Skeptični so tudi do napovedi Tesle Motors in Googla o skorajšnjem prihodu avtonomnih avtomobilov. Direktor Toyotinega inštituta za razvoj, Gill pratt je ob tem povedal, da v avtomobilski industriji ter na področju informacijske tehnologije v bližnji prihodnosti še nihče ne bo mogel zagotovi varne avtonomne vožnje na peti stopnji, pri kateri avtomobili vozijo popolnoma samostojno. Za doseganje popolnega delovanja, ki ga avtonomna vožnja zahteva, se bodo morali stroji še veliko naučiti in potrebno bo prevoziti še veliko več simuliranih in pravih kilometrov, kot je kdor koli storil do sedaj.

Trenutno smo na drugi stopnji

Pri Tesli so oktobra napovedali, da bodo vsi njihovi modeli odslej imeli vgrajeno potrebno opremo za popolno avtonomno vožnjo, Google pa je v okviru svojega avtomobilskega projekta, ki ga je pred kratkim preimenoval v Waymo, predstavil popolnoma avtonomnega hibridnega enoprostorca chrysler pacifica. Kljub temu Pratt meni, da se bodo Toyota in večina drugih proizvajalcev za sedaj osredotočali na avtonomno vožnjo druge stopnje, pri kateri računalnik v določeni meri upravlja krmiljenje, pospeševanje in zaviranje, pri čemer nadzor nad avtomobilom ostaja v človeških rokah.

Borut Fakin