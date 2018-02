Doma visimo na telefonu, v avtomobilu pa se pogovarjamo

Avto kot prostor za pogovore

11. februar 2018 ob 13:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Bliža se valentinovo. Če za svojo boljšo polovico, katero koli že, še niste izbrali pravega darila, je to lepa priložnost, da ga oziroma jo nekam odpeljete. Avtomobil je v časih, ko ljudje več pozornosti posvečajo tipkanju po telefonu ali telefoniranju, postal prostor, kjer se lahko družina, prijatelji ali partnerji temeljito pogovorijo o zabavnih ali resnih vsebinah.

"Avto oziroma avtomobilska kabina je nekaj posebnega. Je od okolice izoliran prostor, dva sedita zelo skupaj, nihče ne more pobegniti, če se vozita. To so lahko trenutki za prijetne pogovore, potniška kabina pa je lahko tudi terapevtski prostor,“ razmišlja Andrej Brglez, avtor oddaje Avtomobilnost.

V oddaji Avtomobilnost smo zato gledalcem ponudili idejo, da na valentinovo boljšo polovico peljete malo okrog, kar tako, za romantiko. Kot so nam zaupali sogovorniki na ljubljanskih ulicah, vožnja deluje povezovalno.

Prostor za resne pogovore

"Pred kakšnim tednom sva odšla z ženo na smučanje in se v avtomobilu pogovorila o nekaj dobrih stvareh. Dan po tem pogovoru je bil zelo lep,“ nam je zaupal mimoidoči na ljubljanski ulici, drugi pa dodal: "Vedno, ko se nekam odpravimo, otroci zaspijo, midva z ženo pa se lahko v miru pogovoriva o odprtih zadevah.“ Tudi tretji je poudaril, da je avto idealen prostor za temeljit pogovor, saj sogovornik ne more nikamor pobegniti in se tudi na ta način lahko včasih začne odprt pogovor: "Mogoče se je pogovoriti tudi o težjih temah. Sopotnik bo, če ne drugače, prisiljen govoriti s tabo. Sta obsojena drug na drugega.“

Kar nekaj sogovornikov se je strinjalo, da je avto še eden redkih prostorov, kjer v družbi ali v paru dajemo prednost pogovorom in ne tipkanju ali brskanju po spletu na tablicah ali telefonih.

"Veliko poslušamo drug drugega, prepevamo, se tudi prepiramo,“ nam je zaupala sogovornica. Avto pa je tudi intimen prostor. Veliko ljudi je v avtomobilu doživelo veliko intimnih trenutkov, kot je prva vožnja na zmenek, izlet z lepim sončnim zahodom v ozadju ...

Ni pa avto priložnost samo za romantiko, ampak tudi za kaj več. "Prav zanimivo je, kako imamo vsi prijeten spomin na potovanje z avtom s prijetno družbo in kako je bilo potovanje kratko, ko je bila družba dobra, in kako se je vleklo, ko družba ni bila dobra. Če je družba dobra, si včasih želimo, da so kolone vozil na cestah daljše,“ pravi Brglez.

Kaj ne smete delati kot sopotnik v avtomobilu?

Na drugi strani pa lahko tudi tišina v avtomobilu deluje terapevtsko. Ko smo tiho, razmišljamo, imamo pet minut zase. Ali pa samo poslušamo glasbo in tudi na ta način pobegnemo stran od vsakdanjih skrbi in težav.

V Avtomobilnosti nikoli ne pozabimo na varnostni vidik. Pogovor s sogovornikom ima lahko zelo pozitivne, prometno varnostne učinke. Pogovor lahko sprošča, da smo manj utrujeni v avtomobilu. Na to kažejo tudi različne raziskave. Tako so pri avstrijskem avtoklubu ÖAMTC ugotovili, da imajo tako vozniki kot voznice za sopotnika v avtomobilu raje žensko, starši pa zelo radi v avtomobilu prevažajo otroke.

Neodvisna nemška raziskava pa kaže, da voznike moti komentiranje sopotnikov na njihovo vožnjo, zelo jih moti, če sopotniki "zavirajo" skupaj z voznikom, se z rokami oprijemajo sedežev, vozniki ne marajo sopotnikov, ki veliko govorijo po telefonu.

Obstajajo celo smernice, oziroma nasveti, ki so jih pripravili inštruktorji varne vožnje in raziskovalci, kaj lahko sopotniki v avtomobilu počnejo in česa ne. Voznike poleg omenjenega komentiranja vožnje in dolgih telefonskih pogovorov moti tudi kajenje. Cigaretni dim in smrad motita večino voznikov, celo tiste, ki sami kadijo. Strokovnjaki so ugotovili, da voznike zelo moti, če sopotnik prestavlja radijske postaje, voznike moti tudi to, če se sopotniki ne pripasajo. Dober sopotnik je miren in sproščen, tak, ki se z voznikom pogovarja, tudi pohvali ali pa opozori, da se počuti nelagodno, če je vožnja prehitra. Vozniki imajo radi pomoč pri uporabi navigacijskih kart in usmerjanja. Strokovnjaki še dodajajo, da med vožnjo kljub pogovoru tudi sami spremljajte promet in voznika ter ga mirno opozorite na nevarnosti in kontrole prometa.

Kaj vse počnejo Slovenci med vožnjo v avtomobilu, pa si lahko pogledate v videoprispevku.

Gregor Prebil