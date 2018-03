Drznejši in bolj avanturističen

Toyota RAV4

30. marec 2018 ob 11:32

New York - MMC RTV SLO

Toyota je držala obljubo in na avtomobilskem salonu v New Yorku razkrila novega RAVA4. Temu so Japonci namenili precej drznejšo zunanjost, s katero v spomin prikliče duh prve generacije iz devetdesetih let prejšnjega stoletja.

Najnovejši RAV4 je skoraj v celoti prevzel obliko koncepta FT-AC z lanskega avtomobilskega salona v Ženevi, pri čemer so vse skupaj, seveda, malce ublažili in priredili potrebam vsakdanje uporabe. Zasnovan je na novi platformi TNGA, ki mu je prinesla dodatne tri centimetre v medosju (2,69 m), približno za toliko pa se je povečala tudi skupna dolžina. Nova karoserija ima za 57 odstotkov večjo vzvojno trdnost, kar prispeva k boljšim voznim lastnostim.

Z izjemo volanskega obroča je tudi notranjost oblikovana popolnoma na novo. Kot celota deluje robustneje in bolj kompaktno, lebdeči zaslon na sredinski konzoli pa ji zagotavlja sodoben videz. Ta v serijski izvedbi meri 17,8-centimetra (7 palcev), za doplačilo pa bo na voljo za palec večji oziroma 20,3-centimetrski zaslon. Nov je tudi vmesnik multimedijske naprave, ki je združljiv s sistemoma Apple Carplay in Amazon Alexa.

Novinec obljublja tudi bogato serijsko opremo v okviru paketa Toyota Safety Sense (TSS). Ta med drugim prinaša sistem za samodejno zaviranje v sili z zaznavanjem pešcev, aktivni sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za samodejno preklapljanje med dolgim in zasenčenim snopom sprednjih luči ter sistem za prepoznavanje prometnih znakov.

Brez presenečenj

Glede informacij o tehničnih lastnostih so Japonci še razmeroma skopi, toda, kot kaže, ne bo posebnih presenečenj. Na voljo bo hibrid s kombinacijo z 2,5-litrskega bencinskega štirivaljnika, dveh elektromotorjev in menjalnika CVT. Poleg tega bo na izbo zgolj bencinska izvedba, pri kateri je 2,5-litrski motor povezan z osemstopenjsko avtomatiko in novim štirikolesnim pogonom.

Z novim modelom bosta ob osnovni izvedbi na voljo tudi dinamična različica XSE hybrid ter bolj terensko naravnana adventure. V Evropo bo prispel proti koncu letošnjega ali pa na začetku prihodnjega leta.

Martin Macarol