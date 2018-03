Električna mačka se predstavi

Jaguar I-pace

3. marec 2018 ob 18:12

Coventry - MMC RTV SLO

Po številnih napovedih in ugibanjih je Jaguar naposled tudi uradno predstavil serijsko različico električnega križanca I-pace. Gre za zmogljiv in prostoren avtomobil, ki obljublja 485 kilometrov dosega z enim polnjenjem.

I-pace je srednje velik križanec, ki ponuja prostornost na ravni večjih športnih terencev. Zelo sodobno oblikovana armaturna plošča vključuje barvni zaslon namesto merilnikov in novo multimedijsko napravo, ki poleg zaslonov na dotik združuje še kapacitivna tipala in klasične gumbe. Med drugim bodo na voljo EV-navigacija, Amazonove storitve Alexa Skill ter možnost nadgradnje programske opreme na daljavo. V zadku se skriva spoštovanja vreden prtljažnik, ki meri od 656 do 1.453 litrov.

Za pogon skrbita dva elektromotorja (eden na vsaki osi), ki skupaj ponujata 294 kilovatov (400 KM) in 696 Nm navora ter zagotavljata štirikolesni pogon. Pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro traja le 4,6 sekunde, zaradi idealne razporeditve mase v razmerju 50:50 pa pri Jaguarju obljubljajo tudi zelo dobro vodljivost in zanesljivo lego na cesti.

Manj kot uro ali celo noč

Elektromotorja črpata energijo iz baterijskega sklopa z zmogljivostjo 90 kWh, ki zagotavlja do 485 kilometrov dosega. Na polnilnicah z zmogljivostjo 50 kWh bo mogoče baterije napolniti do 80 odstotkov v 85 minutah, na polnilnicah z zmogljivostjo 100 kWh pa bo potrebnih le 40 minut.

V Angliji bo treba za osnovni model odšteti nekaj več kot 71 tisoč evrov, pri čemer tamkajšnji prodajalci že sprejemajo naročila.

Foto: Jaguar

Martin Macarol