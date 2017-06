Ferrari ponovno najboljši

Zmagovalci izbora International Engine of the Year 2017

23. junij 2017 ob 09:03

Stuttgart - MMC RTV SLO

Prestižno nagrado International Engine of the Year 2017 je že drugič zapored osvojil Ferrarijev 3,9-litrski V8, tudi zmagovalci drugih kategorij pa so stari znanci.

Absolutni naslov za letošnje leto je osvojil Ferrarijev 3,9-litrski V8 biturbo, ki poganja model 488 GTB. Ta si je priboril prvo mesto pred Porschejevim trilitrskim prisilno polnjenim bokserskim motorjem ter BMW-jevim 1,5-litrskim hibridnim trivaljnikom.

V kategoriji motorjev z manj kot litrom prostornine je že šesto leto zapored slavil Fordov trivaljni EcoBoost, pri motorjih s prostornino med 1 in 1,4 litra prostornine pa že tretjič 1,2-litrski trivaljnik turbobencinar skupine PSA.

Prevlado med električnimi motorji je potrdil Teslov električni stroj. Že osmič je z 2,5-litrskim turbo motorjem slavil Audi, medtem ko je 2,9-litrski turbobencinski V6 iz alfe romeo giulie quadrifoglio osvojil šele tretje mesto v svoji kategoriji.

Le dva novinca

Zgodovina se ponavlja tudi pri dizelskih motorjih, ki niso osvojili nobene lovorike in se le redko pojavljajo na lestvicah posameznih kategorij. Zadnjo lovoriko za dizelske stroje je namreč leta 2011 osvojil BMW 123d.

Na drugi strani je Ferrarijev V8 že drugo leto zapored osvojil prvo mesto kar v treh kategorijah. Poleg naslova International Engine of the Year 2017 je osvojil tudi kategorijo Performance Engine in kategorijo motorjev s prostornino od tri do štiri litre.

Edina prava novinca sta motor honde NSX v kategoriji New Engine ter Porschejev dvolitrski turboštirivaljnik iz modelov 718 boxster in cayman, ki je v kategoriji motorjev med 1,8 in 2,0 litra prostornine premagal Mercedesov dvolitrski stroj iz modela A 45 4matic.

