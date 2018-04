Foto: Ameriška "pokopališča" dizelskih volkswagnov

Na parkiriščih obstalo okoli 300.000 dizlov

1. april 2018 ob 09:06

Washington - MMC RTV SLO, Reuters

V ZDA je Volkswagen s 300.000 dizelskimi avtomobili, ki jih je odkupil od tamkajšnjih lastnikov, zasedel 37 površin širom države, ki jih je spremenil v dolgoročna parkirišča.

Volkswagen je do sredine februarja odštel več kot 7,4 milijarde dolarjev, da je odkupil približno 350.000 v ZDA prodanih vozil svoje znamke. Nazaj na cesto ne smejo, dokler tehnično ne bodo odpravljene neskladnosti z ameriškimi okoljskimi zakoni, prav tako jih je prepovedano prodati v države z manj strogimi pravili.

Nemški avtoproizvajalec zato že več mesecev v 37 varovanih prostorih skladišči ta vozila po vseh ZDA. Med drugim so v parkirišče preuredili zaprt nogometni stadion v predmestju Detroita, nekdanji obrat za proizvodnjo papirja v Minnesoti in od sonca prežgan odsek puščave blizu kalifornijskega Victorvilla, ki mu pravijo kar "puščavsko pokopališče".

Kot je sporočila predstavnica Volkswagna Jeannine Ginivan, je skladiščni prostor v Victorvillu eden od mnogih, s katerim želijo zagotoviti "odgovorno hranjenje vozil", ki jih odkupujejo nazaj "pod Volkswagnovimi pogoji" v okviru poravnav s spornimi dizelskimi motorji.

"Ta vozila začasno hranimo in jih redno vzdržujemo, da bi zagotovili njihovo uporabnost in kakovost na dolgi rok, da bi jih lahko vrnili v obtok ali izvozili, ko bodo ameriške službe enkrat odobrile ustrezne spremembe izpustov," je še sporočila Ginivanova.

25 milijard dolarjev za odkupe in popravila

Volkswagen je po pritiskih lastnikov vozil, okoljskih organizacij, zveznih držav in trgovcev lani privolil, da v ZDA skupno porabi kar 25 milijard dolarjev in odkupi okoli pol milijona vozil, ki ne ustrezajo okoljskim standardom. Odkupovanje vozil se bo nadaljevalo vse do konca leta 2019.

Nemški proizvajalec je do konca lanskega leta odkupil skupno 335.000 dizelskih vozil, jih preprodal 13.000, okoli 28.000 jih je uničil, 294.000 pa jih je skladiščil po vsej državi. VW mora po lanskih odločitvah sodišč do junija 2019 odkupiti ali predelati kar 85 odstotkov prodanih dizelskih vozil.

Zavajali s testi

Če jim to ne bo uspelo, bodo za vsako manjkajočo odstotno točko plačali ameriški okoljski agenciji 85 milijonov dolarjev, dodatnih 13,5 milijarde dolarjev pa še okoljski inštituciji v Kaliforniji. Iz podjetja so februarja sporočili, da so zahteve v 80 odstotkih že izpolnili.

Volkswagen je konec leta 2015 priznal, da je imelo približno 11 milijonov avtomobilov na dizelski pogon vgrajen poseben računalniški program, ki je na uradnih izpušnih testih pokazal nižje emisije škodljivih plinov, kot je dušikov oksid, kot pa so bile dejanske med normalno vožnjo na cesti.

Ameriško pravosodno ministrstvo se je lani z Volkswagnom dogovorilo, da bo priznal krivdo in sprejel kazen 4,3 milijarde dolarjev za zavajanje na testih.

K. S.