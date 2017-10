Gasilec upa, da mu nikoli več ne bo treba prositi voznikov, naj umaknejo svoj avtomobil

Reševalec po poklicu in prostovoljni gasilec Anže Albreht se je s kolegom leta 2013 na primorski avtocesti kar peš prebijal skozi zaporo avtomobilov, ki so onemogočali dostop reševalcem do mesta prometne nesreče. Potem ko se je izmozgan prebil do nesreče, ni mogel opraviti svojega posla, tako kot je treba. To mu je dalo misliti. Ugotovil je, da odgovorni nimajo nikakršnega načrta.

Štiri leta pozneje smo končno dobili nova pravila. Sprememba zakona o pravilih cestnega prometa v primeru nesreče zdaj voznikom omogoča razvrščanje čez robno črto smernega vozišča, med drugim tudi na odstavni pas, če je treba zagotoviti nemoten prehod za intervencijska vozila.

Eden prvih, ki se je iz osebne izkušnje na reševalni akciji začel zavzemati za uporabo reševalnega pasu po sistemu, na levem pasu se umikamo skrajno levo, vsi drugi pasovi pa skrajno desno, je bil prav Anže Albreht, reševalec po poklicu in prostovoljni gasilec.

Gasilski avtomobil obtičal, nadaljeval peš

Leta 2013 se je kot prostovoljni gasilec na primorski avtocesti z ekipo prebijal na mesto prometne nesreče med Lomom in Uncem. Takrat je zelo na hitro nastal zelo dolg zastoj, razlaga sogovornik, ki pravi, da se z gasilskim avtomobilom niso mogli premakniti nikamor. Ker ni bilo druge rešitve, sta s kolegom izstopila iz gasilskega vozila in tekla pred njim, hkrati pa urejala, kam naj se vozila v koloni umikajo: "V popolni gasilski opremi pri 30 stopinjah Celzija. Na kraj nesreče sva prišla popolnoma izmozgana, utrujena in nisva mogla opraviti svojega dela, tako kot je treba."

Že med tekom se mu je porajalo vprašanje, zakaj ljudje ne vedo, kako se razvrstiti v primeru prometne nesreče? Praktično ni bilo voznika, ki bi v koloni stal pravilno. "Prav zato sem se začel samoiniciativno truditi, da bi prišel do ljudi, ki so povezani z ozaveščanjem. Zanimalo me je, koliko plakatov je narejenih, kakšen je načrt, da se bo kaj spremenilo. Ugotovil sem, da ni narejenega ničesar," o svoji izkušnji pravi Albreht in dodaja, da je bilo takrat na celotnem avtocestnem križu vsega šest plakatov, ki prikazujejo način razvrščanja vozil v primeru prometne nesreče. Na Facebooku je zato odprl svojo spletno stran, ki je postala zelo obiskana in priljubljena.

Reševalni pas je optimalna rešitev

Ali je po njegovem mnenju reševalni pas optimalna rešitev za intervencijo? "Seveda. Imamo odseke brez odstavnega pasu, z ozkim in širšim odstavnim pasom. Pri tem bi še šlo, da bi se reševalci vozili po odstavnem pasu, vendar pa bi s tem pravila preveč drobili," o novih pravilih zakona pove gasilec, ki je prepričan, da bo po novem zakonu, če se ga bo držalo vsaj 80 odstotkov voznikov, prebijanje reševalcev na kraj nesreče uspešno.

Sprememba, ki so jo soglasno sprejeli v državnem zboru, veleva, da morajo vozniki v primeru ustavljanja ali zastoja prometa na avtocesti in hitri cesti z dvema ali več prometnimi pasovi za vožnjo v eno smer vzpostaviti reševalni pas, ki je dovolj širok za varno vožnjo intervencijskih vozil. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na skrajnem levem prometnem pasu, se morajo razvrstiti čim bolj levo, po potrebi tudi čez robno črto smernega vozišča. Vozila, ki se ustavljajo ali stojijo na drugih prometnih pasovih, pa se morajo razvrstiti čim bolj desno, po potrebi tudi čez robno črto smernega vozišča, kar vključuje tudi odstavni pas. Razvrščanja čez robno črto pa do zdaj omenjeni zakon ni omogočal.

Že prej policisti spregledali prekršek

Albreht pravi, da so prav vsi, ki so se s to tematiko ukvarjali, mnenja, da tudi v preteklosti ne bi smel biti prekršek, če bi se umaknili na odstavni pas, saj je odstavni pas namenjen ustavljanju v sili. Kar pa umikanje kateremu koli intervencijskemu vozilu tudi je.

"Če bi se v preteklosti policisti in sodišče držali zakona, bi policija lahko napisala kazen, ki bi jo sodišče upoštevalo po zakonu. V praksi pa nisem slišal, da bi kateri koli policist napisal kazen za tak prekršek," pravi sogovornik.

Strinja pa se, da bi morali zadevo urediti enotno na evropski ravni: "Severnoevropske države imajo reševalni pas. Če imajo štiri pasove, se avtomobili na dveh pasovih umikajo na levo, na dveh pa na desno. Drugi imajo takšen reševalni pas, kot ga zdaj poznamo pri nas.“

Dodaja, da so prakse iz Avstrije dobre, tam imajo gasilci, reševalci in drugi na nujni vožnji malo težav z reševalnim pasom. Tudi v Sloveniji se je v zadnjih štirih letih položaj izboljšal, še vedno pa se po njegovem mnenju ni spremenila kultura voznikov. "Na avtocesti je prehitevalni pas postal vozni pas, na desni pas pa se umikajo vozila s prehitevalnega pasu."

Pred kratkim je bil v časopisju tudi članek, edini, ki ga je Albreht opazil, v katerem avtorji kritizirajo uporabo reševalnega pasu. Sogovornik je v oddaji Avtomobilnost odgovoril tudi kritikom.

