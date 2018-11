Gledanje v telefon pri rdeči luči na semaforju postaja navada voznikov

Speljevanje pri zeleni luči

26. november 2018 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

Uporaba telefona med vožnjo in pisanje tekstovnih sporočil je težava, na katero strokovnjaki za varnost v prometu opozarjajo že leta. Še večja je postala s pojavom pametnih telefonov in neomejenega prenosa podatkov. Nemalokrat se zgodi, da promet na semaforju, kljub temu, da na njem zasveti zelena luč stoji, saj so vozniki zagledani v pametni telefon.

Ekipa Avtomobilnosti bo skušala tudi s projekti, kot je bil v sodelovanju z Darsom in Valom 202, ko so dokazali, da je možno z ekipnim sodelovanjem na avtocesti, brez vrivanja pred vozila na sosednji vozni pas, varnostno razdaljo in dobrim predvidevanjem izogniti nastajanju zastojev, izboljšati pretočnost prometa.

V zadnji televizijski oddaji Avtomobilnost so postavili nov izziv in voznike povabili, da pri zeleni luči speljejo istočasno, torej ekipno. Na slovenskih cestah namreč opažajo, da, ko vozila stojijo pri rdeči luči pred semaforjem, vozniki pogosto v roke vzamejo svoj pametni telefon in ne le, da telefonirajo ali pišejo tekstovna sporočila, celo prebirajo forume, si ogledujejo videoposnetke, berejo novice ...

Zasvojenost s telefonom

Povprečni voznik naj bi na dan prevozil kar dva kilometra med gledanjem v svoj pametni telefon. Je res tako pomembno, da odgovorimo na tekstovno sporočilo, pogledamo v svoj elektronski poštni predal ali prečesamo statistiko svojega najljubšega košarkarja kar med vožnjo? Pri ekipi Avtomobilnosti so med opazovanjem prometa opazili še nekaj. Da je veliko voznikov, ki s svojim vozilom čaka za vozilom, ki ne spelje pri zeleni luči, zelo strpnih, saj niso niti pohupali. Med opazovanjem se je zgodilo, da križišča ni prevozil niti en avto, pogosto pa samo eden ali dva avtomobila.

Kaj je rešitev, so se vprašali avtorji oddaje Avtomobilnost? Morda aplikacija, ki vam na pametnem telefonu pokaže kdaj se prižge zelena luč? "Ali pa zdrav razum, da mirno in zbrano čakaš, da se prižge zelena luč in spelješ," odgovarja prometni strokovnjak Andrej Brglez.

Svetovni problem

To ni zgolj slovenski problem, ampak globalni. Zato je čudno, da so raziskave uporabe telefona na semaforjih precej redke. Tako so na Novi Zelandiji pred kratkim v raziskavi ugotovili, da vsak šesti voznik na semaforju uporablja pametni telefon. Podobno raziskavo so naredili v Franciji, kjer so se avtorji raziskave spraševali, ali bi lahko bil eden od dejavnikov "želja, da ostanejo povezani in da bodo obveščeni? Raziskovalci, ki so opazovali voznike na treh križiščih, ki jih nadzorujejo prometne luči v Lyonu, so dejal, da so želeli ugotoviti, ali so se vozniki zavestno odločali za uporabo telefonov ali pa so se iz same navade v roke vzeli telefon.

Raziskovalci so ugotovili, da je grozljivo zaskrbljujoče, da veliko voznikov v roke vzame telefon tudi takrat, ko ne dobi tekstovnega sporočila ali klica. In prav navade, ki so močno prisotne tudi na naših cestah, so ekipo Avtomobilnosti spodbudile v naslednji televizijski prispevek.

Gr. P., Ekipa Avtomobilnosti