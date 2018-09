Je to napoved nove lade nive?

Poudarki Ladin koncept športnega terenca

1. september 2018 ob 12:24

Moskva - MMC RTV SLO

Po predstavitvi renault arkane je na moskovskem avtomobilskem salonu zasijal še Ladin terenski koncept, s katerim si lahko predstavljamo novo nivo.

Študijo, imenovano vision 4x4, odlikujejo zelo drzne poteze z napihnjenimi blatniki, vidnimi zaščitami podvozja in ogromnimi 21-palčnimi kolesi z zanimivim vzorcem platišč.

Vpadljivo je oblikovana tudi notranjost, kjer izstopajo oranžni in sivi detajli in aluminijasti elementi. Na sredinski konzoli je vgrajen zaslon multimedijske naprave, ki se zdi ujet med opaznimi prezračevalnimi režami, pod njim pa je nameščena vpadljiva upravljalna enota dvopodročne klimatske naprave. Poleg tega opazimo še digitalno instrumentno ploščo, trikraki večfunkcijski volanski obroč, ambientno osvetlitev in panoramsko stekleno streho.

Avtomobil, ki naj bi bil zasnovan na posebni platformi, meri 4,2 metra v dolžino, s čimer je 10 centimetrov krajši od dacie dusterja druge generacije. Za razliko od romunskega nizkocenovnega športnega terenca pa je Ladin koncept opremljen s samodejnim menjalnikom ter reduktorjem, ki mu v kombinaciji z veliko oddaljenostjo karoserije od tal ter s kratkim sprednjim in zadnjim previsom zagotavlja nadpovprečne terenske zmogljivosti.

Lada za zdaj ni razkrila, kakšen pogonski sklop se kriva pod pločevino koncepta vision 4x4, prav tako ni potrdila, da gre za napoved nove generacije tudi pri nas dobro znanega terenskega modela niva. Vemo pa, da je bil navdih za nastanek koncepta, s katerim pri Ladi zrejo v prihodnost.

Vodja oblikovanja pri Ladi, Steve Mattin je ob tem povedal, da ustvarjajo prihodnost Lade ter da želijo s študijo vision 4x4 pokazati potencial edinstvenega, drznega oblikovanja v novem športnem terencu, ki jemlje navdih pri legendarni nivi.

Martin Macarol