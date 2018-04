Kaj vas moti na slovenskih cestah? Pomagajte nam do sprememb.

Sodelujte v predvolilni kampanji

5. april 2018 ob 21:06

Ljubljana - MMC RTV SLO

Prometna varnost in mobilnost sta pogosto zanemarjeni temi v predvolilnih pogovorih. Ekipa Avtomobilnosti namerava z vašo pomočjo, bralci MMC-ja, to spremeniti. Pošljite nam vprašanja, ki jih bomo v predvolilni kampanji pred državnozborskimi volitvami zastavili vsem političnim strankam, mi, novinarji Avtomobilnosti, pa bomo parlamentarce in ministre v njihovem mandatu v parlamentu ves čas dejavno spodbujali, da bodo držali dano besedo.

S tem projektom želimo, da tudi vi, gledalci Avtomobilnosti in bralci MMC-ja, aktivno sodelujete pri oblikovanju ključnih projektov v povezavi z napredkom cestne infrastrukture, vozil, varnosti in na splošno napredka v mobilnosti v Sloveniji. Tudi tako lahko preprečimo marsikatero smrt na slovenskih cestah ali pa poskrbimo za manj zastojev na cesti in vožnjo naredimo manj stresno ter udobnejšo.

“Na Inštitutu za civilizacijo in kulturo (ICK) smo ob spremljanju preteklih volitev že pred leti opazili, da se v predvolilnem obdobju novinarska radovednost in vprašanja praviloma usmerjajo k že dobro znanim, nemara tudi prepogosto obravnavanim področjem in temam iz preteklosti, pri katerih od bolj ali manj istih sogovornikov težko pričakujemo sveže in nove poglede, ki bi nam lahko povedali kaj koristnega o tem, kako kdo razmišlja ter kako in kje vidi Slovenijo jutri," razmišlja avtor Avtomobilnosti in idejni vodja projekta Andrej Brglez.

Primeri vprašanj

Področja in primeri nekaterih vprašanj, ki so jih z inštituta ICK v letih 2011 in 2014 naslovili na vse stranke, ki so se potegovale za glasove državljanov na zadnjih dveh državnozborskih volitvah.

Avtoceste in primer vprašanj: je višina plačila za vinjeto primerna, boste odstranili cestninske postaje in če kdaj, bi dvignili cestnino za tovorni promet na avtocesti ...

Kazni in primeri vprašanj: se vam zdijo kazni za prometne prekrške pri nas primerno visoke, prenizke ali previsoke, bi odpravili polovičko, boste povečali sredstva, namenjena za delovanje policije, in če da, za katere namene prvenstveno ...

Motoristi in primeri vprašanj: ali Slovenija po vašem mnenju potrebuje dirkališče, bi za motoriste uvedli obvezne odsevne jopiče in druga podobna vprašanja.

Zastoji in dnevne migracije in primeri vprašanj: kaj bi si v štiriletnem mandatu zastavili kot izvedljiv cilj, da bi dosegli učinkovitejšo vožnjo na delo in nazaj s stališča posameznikovega finančnega vložka, zdravja, izgube časa in varovanja okolja in druga podobna vprašanja.

Ekologija in primeri vprašanj: podpirate evidentiranje motornih sani ter vožnjo z njimi po gozdnih prometnicah in kolovoznih poteh v zimskih razmerah, boste spodbujali nakupe sodobnih (varčnih) in varnih avtomobilov in če da, kako (s kakšnimi ukrepi) vidite vožnjo v naravnem okolju kot slovensko razvojno turistično priložnost in druga podobna vprašanja.

Prometna infrastruktura in primeri vprašanj: katere regionalne ceste in v katerih regijah bodo imele prioriteto, po kakšnem ključu se bo posodabljala infrastruktura (dnevne obremenitve, črne točke, obrabljenost ...) in druga podobna vprašanja.

Vse to so klasična politična vprašanja, ki močno vplivajo na vsakdanjik vsakega izmed nas in prav neverjetno je, s kakšno lahkotnostjo so se lahko politične stranke in njeni najvidnejši predstavniki v preteklosti sprehodili skozi predvolilno obdobje, ko jih tako pomembna vprašanja niso pretirano obremenjevala. In če kdaj velja politike kaj vprašati na to temo, je zdaj pravi čas. Pred volitvami. Zdaj so jih polna usta obljub.

Pošljite nam vprašanja, mi bomo nekatera od najboljši izbrali in jih posredovali političnim strankam, odgovore pa tako kot v preteklosti tudi objavili. Prosimo vas, da so vprašanja kratka in da je nanje mogoče odgovoriti z da, ne ali ne vem.

Vprašanja lahko pošljete na spletni naslov:

info@avtomobilnost.si

Ekipa Avtomobilnosti