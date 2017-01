Kamere s 360-stopinjskim pogledom za voznike pomirjevalne

Area view: Pogled vseokrog vozila

6. januar 2017 ob 06:24

Ljubljana - MMC RTV SLO

Kamera za vzvratno vožnjo je eden izmed modernih pripomočkov, ki pomagajo, da se med parkiranjem izognemo drugim pešcem, avtomobilom, stebričkom, količkom in koritom z rožami. Vse bolj razširjeni postajajo parkirni sistemi s parkirnimi tipali in štirimi kamerami (Area view), ki razkrivajo pogled na vse vogale okoli vozila.

Številne raziskave so pokazale, da parkiranje predstavlja največji stres za voznika. Medtem so avtomobili v zadnjih dveh desetletjih zrasli tako v dolžino kot v višino. Moderni križanci in športni terenci so zaradi nenavadne oblike, ki vse bolj spominja na kupeje z malimi okni, postali zelo nepregledni.

Proizvajalci so se zato osredotočili na razvoj tehnike, predvsem kamer, ki olajšajo parkiranje in zmanjšujejo stres, ki ga povzroča parkiranje. Najprej so se uveljavila parkirana tipala, ki so jim kasneje dodali kamero, ki omogoča pogled za vozilo. Vse več avtomobilskih proizvajalcev pa zdaj tudi v najbolj razširjenih razredih vozil ponuja kamere s t. i. pogledom iz ptičje perspektive, torej 360-stopinjske kamere.

Nepregledna vozila prinesla več trkov na parkiriščih

Zaradi vse večjih in manj preglednih vozil je tudi trkov na parkiriščih vse več. Zavarovalnice pri nas na leto obravnavajo na tisoče škodnih primerov. Med najpogostejšimi vzroki za prometne nesreče na parkiriščih, povzročene z neposrednim dotikom neznanega motornega vozila, so nezbranost, nepazljivost in nespretnost voznikov, pa tudi neprimerno zamišljena posamezna parkirna mesta, kažejo podatki zavarovalnic doma in v tujini.

Če vas zanima, kako lahko dobimo sliko, povsod, okoli avtomobila, se vse skupaj skriva v štirih kamerah. Položaj samih kamer določajo tudi tisti, ki se ukvarjajo z aerodinamiko vozila, saj vedo, kakšen je tok vetra in kje bo zastajala umazanija. Dve sta vgrajeni v vsako izmed zunanjih vzvratnih ogledal. V nekaterih modelih je kamera spredaj skrita celo v znački na motorni maski. Drugi jo spretno vgradijo pod odbijač. Za samo kamero je najpomembneje, da pokrije dovolj širok kot, da vidimo vse, kar se dogaja pred nami. Pri 360-stopinjskem pogledu okoli avtomobila pa je pomembna še četrta kamera, ki jo v avtomobilskem svetu poznamo že dalj časa in se skriva na zadku avtomobila.

Kamero je mogoče vgraditi naknadno

Poleg tega, da takšne kamere pridejo prav na parkiriščih, pa so se za učinkovite izkazale tudi pri vožnji zunaj asfaltiranih cest. Ko se odpravimo na gozdne poti, na gobarjenje, ribolov ali samo v hribe, se lahko s 360-stopinjskim pogledom okoli vozila ognemo marsikateremu drevesu, skali ali drugim oviram.

Kamero za vzvratno vožnjo, tudi tako s 360-stopinjskim pogledom, je mogoče vgraditi tudi naknadno ali v starejše avtomobile in kombije. Parkirni pripomočki so med najbolj priljubljenimi napravami za dodatno vgradnjo, ki jih lahko namestite na vse tipe vozil. Kamere se ločijo na dnevne in dnevno-nočne, tako kot v serijskih vozilih pa se tudi tu na zaslonu vozniku s črtami izriše idealna smer vrtenja volana med parkiranjem in vse ovire.

Uporabnikom vozil pa so na voljo tudi že aplikacije, ki so sposobne brezžično povezati kamero za vzvratno vožnjo in pametni telefon oziroma tablico. Kamere v vozilih kot zelo koristne vidijo tudi zakonodajalci. V nekaterih zveznih državah ZDA bodo postale del obvezne opreme novih avtomobilov. V ZDA namreč vsako leto umre več kot 200 ljudi, ker jih povozijo med vzvratno vožnjo.

Strokovnjaki za varno vožnjo so si torej složni, da so kamere, ko govorimo o parkiranju, zelo dober pripomoček, a ga morajo vozniki znati uporabljati.

V oddaji Avtomobilnost smo sistem Area view preizkusili v praksi.

