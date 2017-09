Kamere sodobnih avtomobilov lahko motijo policijske laserske merilnike

Laser proti laserju

20. september 2017 ob 08:54

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na tržišču je poplava asistenčnih sistemov v avtomobilih, ki na neki način usmerjajo radarje, laserje, kamere na cesto. Bi se lahko teoretično zgodilo, da zato policist s policijskim laserskim merilnikom hitrosti sploh ne bi mogel izmeriti hitrosti vozila? To so raziskali v oddaji Avtomobilnost.

Naj najprej pojasnimo, kako delujejo laserski merilniki razdalje, ki jih uporabljamo v vozilih, z njihovo pomočjo pa delujejo številni aktivni sistemi za pomoč vozniku, tudi sistem samodejnega zaviranja v sili in laserski merilnik, ki ga uporablja policija.

Kako deluje policijski laserski merilnik?

Laserski merilnik razdalj, ki ga najdemo v modernih vozilih, deluje tako, da svetlobni laser pošilja svetlobne impulze proti objektom, ki so pred avtomobilom. Najpogosteje, če je to avtomobil, se svetloba odbija od avtomobilske tablice nazaj proti našemu avtomobilu, nato pa naprava v našem avtomobilu iz časa, ki ga je svetlobni impulz porabil, da je prišel do objekta in nazaj, ter svetlobne hitrosti izračuna razdaljo do tega avtomobila. Če je razdalja premajhna, se sproži mehanizem samodejnega zaviranja oziroma zmanjševanja hitrosti, ki nam pomaga pri sami vožnji.

Laserski merilnik hitrosti, ki ga uporablja policija pa ima še eno dodatno funkcijo. Ni dovolj samo ena meritev, samo en impulz, ampak gre za množico impulzov. Prvi impulz izmeri, kje je avtomobil v nekem trenutku, naslednji impulz, ki je mogoče oddan šele čez sekundo, pa izmeri, kje je avtomobil v naslednjem trenutku. Če je v tej sekundi avtomobil naredil preveliko razdaljo, to pomeni, da je imel preveliko hitrost in da je voznik v prekršku.

V oddaji Avtomobilnost smo se spraševali, ali bi se lahko teoretično zgodilo, da zaradi križanja žarkov policist s policijskim laserskim merilnikom hitrosti sploh ne bi mogel izmeriti hitrosti vozila?

Govorimo o dveh sistemih

"Govorimo o dveh sistemih, ki delujeta na povsem podobnem infrardečem področju, na valovni dolžini 905 nanometrov. Oba sistema so izbrali zato, ker je prepustnost ozračja tam najboljša, se pravi, gre za neke tehnične osnove, verjamem pa tudi, da so se proizvajalci v avtomobilski industriji obrnili na to tehnologijo 905 nanometrov, ker so za to področje že izdelane svetlobne diode iz galijevega arzenida (GaAs) in ker so imeli tehnologijo tako rekoč na dlani,“ pravi Boštjan Batagelj s Fakultete za elektrotehniko.

Ker imamo dve napravi, laserski merilnik hitrosti in laserski merilnik razdalje v avtomobilu, obe pa delujeta na isti valovni dolžini, lahko prihaja do medsebojnih motenj. "Te stvari lahko tudi opazimo, vendar se je treba zavedati, da je vsaka od teh naprav narejena za drugo področje delovanja," dodaja strokovnjak in pojasni, da so laserski merilniki hitrosti, ki jih uporablja policija, namenjeni merjenju hitrosti vozila, ki je na razdalji 100 ali več metrov, medtem ko so sistemi, ki jih imamo v avtomobilih, namenjeni meritvi razdalje nekaj deset metrov. Gre torej za povsem različna področja merjenja razdalje.

Policija se bo morala navaditi na drugačno taktiko

Batagelj pravi, da se lahko pojavljajo motenje v obe smeri: "Naš sistem v avtomobilu lahko moti merjenje hitrosti, ki ga uporablja policija, in lahko bi tudi merilnik hitrosti, ki ga uporablja policija, motil delovanje našega sistema v avtomobilu.“ Ker merita različni razdalji, te nevarnosti ni. Batagelj pravi, da se bo morala policija navaditi, da z laserskim merilnikom meri avtomobile, ki so oddaljeni vsaj 50 metrov.

Batagelj razlaga, da sta sistema, ki sta ločena po dveh dolžinah, ločena z dolžino impulzov, ki jih laserska dioda pošilja. Pri policijskih laserjih je impulzov od 100 do 300 na sekundo, pri avtomobilih pa je tudi stokrat večja hitrost ponavljanja impulzov. "Sistema se načeloma ne moreta motiti, če sta dobro izdelana. Mogoče pa je, da bi nas policisti ustavili, ker bi menili, da imamo v vozilu motilec laserja. Glede na znamko avto in model avtomobila, ki ima določen asistenčni sistem za pomoč pri vožnji, nas za to ne morejo kaznovati,“ dodaja strokovnjak.

Pri testiranjih, ki jih izvajamo pri Avtomobilnosti, se je po pravilu izkazalo, da sistem samodejnega zaviranja v sili ni dobro deloval pri dveh znamkah vozil. Zakaj vsi proizvajalci avtomobilov ne uporabljajo enakih sistemov v svojih vozilih?

Proizvajalci vozil uporabljajo različne tehnologije

Batagelj pravi, da so sistemi za samodejno zaviranje v sili tehnološko med seboj različni. Nekateri proizvajalci so se odločili za milimetrske valove, se pravi za elektromagnetno valovanje frekvence 77 gigahertzov, drugi proizvajalci pa za lasersko tehnologijo, se pravi infrardečo svetlobo. "Gre za različni tehnični rešitvi. Pri elektromagnetnih valovih je lahko težava dež, ker lahko kapljice, ki se nabirajo na sprednji površini in vplivajo na samo meritev, zato te merilne sisteme nameščajo v potovalno kabino avtomobila za brisalce stekel, tako da brišejo dežne kapljice in sistemu ne povzročajo motenj. Sistemi z lasersko svetlobo teh težav v deževnem vremenu nimajo, hkrati pa bolje delujejo v megli."

O težavah, ki jih lahko policistom povzročajo moderni sistemi v novih avtomobilih, smo se posvetili v eni od preteklih oddaj Avtomobilnost.