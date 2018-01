Kitajci napovedali prevlado na področju električnih vozil

NAIAS 2018

21. januar 2018 ob 06:41

Detroit - MMC RTV SLO

Trendi v avtomobilski industriji, ki so jih na največjem severnoameriškem avtomobilskem salonu NAIAS v Detroitu najavili šefi avtomobilskih proizvajalcev, so jasni: še več športnih terencev, ki bodo dobili električne motorje in baterije. Glavni trg za e-vozila bo, oziroma je že, Kitajska.

Na avtomobilskih salonih so v ospredju novosti, še bolj kot avtomobili, ki prihajajo na ceste, ki jih avtomobilisti na spletu razkrijejo več tednov pred uradnimi razkritji na avtosalonih, pa postajajo napovedi o avtomobilski prihodnosti.

Tako je bilo tudi na avtomobilskem salonu v Detroitu, kjer so sicer razkrili kar nekaj novosti, ki jih bomo v prihodnjih mesecih pričakali tudi v Evropi in Sloveniji. Tako je bila prvič razkrita nova VW jetta, ki je v Evropi sicer ne bo več, za nas pa so bolj zanimivi novi mercedes razreda G, Hyundai je predstavil novo, drugo generacijo svojega kupeja velosterja, ki je kot drugi korejski model na voljo tudi v športni različici z oznako N, Audi je predstavil A7 sportbacka, Jeep prenovljenega cherokeeja ...

Še več SUV vozil

Še bolj zanimivi so bili koncepti, ki napovedujejo, kaj lahko pričakujemo v prihodnjih letih. In to so športni terenci z vgrajenimi baterijami.

BMW bi moral pokazali X7 iPerfomrance, a ga taradi težav z dostavo na koncu v Detroit niso pripeljali, Lexus je predstavil LF-1 SUV, Nissan crossover concept, v ZDA se je s svojim konceptom športnega terenca predstavil kitajski GAC Motors. Dizelski motorji vse bolj izginjajo, ohranjajo jih še v velikih poltovornjakih (pick-upih).

Električno prihodnost na ves glas napovedujejo tudi na ameriških tleh, kjer je doma Tesla. Slednja proizvaja izključno 100-odstotno električna vozila. Američani v naložbah v električne avtomobile sicer zaostajajo za Kitajsko in Evropo. Ameriške naložbe v električna vozila, najavljena do danes, so 15,5 milijarde evrov, 17 milijard so e-vozilom namenili Kitajci in 42,5 milijarde Nemci.

Pri Ford Motor so sporočili, da bodo svoja vlaganja v elekrična vozila podvojili na devet milijard evrov. To je le delček naložbenega cunamija avtomobilskih proizvajalcev, ki so skupaj najavili kar za 73,5 milijarde evrov naložb v proizvodnjo baterij in električnih avtomobilov, piše Reuters.

Tesla se sooča s konkurenco

Kljub temu električna vozila predstavljajo le majhen delež v svetovni prodaji vozil. Ameriška Tesla je na primer lani prodala okoli 100 tisoč električnih vozil. Vodilni svetovni proizvajalci kljub temu verjamejo v električno prihodnost. Tudi v Detroitu niso skoparili z napovedmi o naložbah in proizvodnji na desetine novih baterijskih in hibridno-bencinskih modelov v naslednjih treh do štirih letih.

"Tesla se zdaj sooča s pravo konkurenco," je prepričan Mike Jackson, generalni direktor največje maloprodajne mreže avtomobil v ZDA AutoNation. Jackson ocenjuje, da bo do leta 2030 trg električnih vozil v ZDA obsegal okoli petino vse prodaje novih vozil.

Zanimivo je, da so v Detroitu anketirali direktorje ameriških in nemških proizvajalcev vozil, ki pravijo, da bodo večino naložb v električna vozila namenili razvoju in proizvodnji vozil za kitajski trg, kjer je vlada sprejla povečano prodajo vozil na električni pogon z začetkom leta 2019.

V milijardne naložbe v električna vozila so avtomobilske proizvajalce prisilili tudi regulatorji v Evropi in v Kaliforniji, kjer so zaostrili emisijske norme, v želji, da bi zmanjšali škodljive emisije v ozračje, ki jih povzročajo vozila na fosilna goriva. Hkrati so tradicionalni avtomobilski proizvajalci pod pritiskom tudi zaradi uspeha Tesle pri prodaji električnih limuzin in športnih terencev. Za teslo model 3, najcenejši in najmanjši model do zdaj, so kupci ameriškega prozvajalca električnih vozil iz Silicijeve doline z naročili preplavili še pred samo proizvodnjo, zaradi česar ima ta tudi skrbi, kako zagotoviti skoraj 400 tisoč vozil tesla model 3, za katera so prejeli rezervacije.

Kitajci ne skrivajo ambicij

In medtem, ko je Tesla najbolj izpostavljen proizvajalec električnih avtomobilov na avtosalonu v Detroitu, bodo "kmalu to postali vsi," je na NAIAS dejal šef Daimlerja Dieter Zetsche. Najavil je, da bo Daimler v razvoj 10 čistih električnih vozil in 40 hibridnih modelov investiral skoraj devet milijard evrov. Zetsche je javno najavil, da lahko na cestah pričakujemo še več šporntih terencev, ki pa bodo elektrificirani ali hibridizirani. Največje naložbe najavlja nemški Volkswagen, ki bo do leta 2030 v razvoj električnih različic kar 300 globalnih modelov vložil več kot 32 milijard evrov.

Ameriški avtomobilski gigant General Motors namerava do leta 2023 predstaviti 20 novih baterijskih in hibridnih vozil, niso pa razkrili, koliko denarja bodo namenili razvoju in proizvodnji tovrstnih vozil. Podrobnosti o naložbah ne razkrivajo niti Kitajci, ki pa bodo na področju električnih vozil nastopili zelo agresivno. Kitajci sicer najavljajo, da želijo s svojimi znamkami do leta 2030 postati vodilna svetovna velesila pri proizvodnji električnih vozil. Kitajska ima veliko razlogov, da sovraži bencinska in dizelska vozila. V njihovih megamestih se prebivalci in turisti dušijo v smogu. Kitajska je že zdaj največji trg za električna vozila. Lani so prodali preko pol milijona električnih avtomobilov. Do leta 2030 naj bi Kitajci pokupili kar 60 odstotkov vseh proizvedenih električnih vozil na svetu.

Konkurenca na trgu električnih avtomobilov se torej hitro zaostruje, pa čeprav pravi električni avtomobili, narejeni na platformah, namenjenih izključno baterijskim vozilom na ceste šele prihajajo v prihodnjih letih. Šefi avtomobilskih podjetij pa so si skupni, da so vložki potrebni, na koncu pa bodo kupci odločiti, kdo bodo zmagovalci in kdo poraženci na področju električnih vozil.

Gregor Prebil