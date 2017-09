Ključni razlog za nakup avtomobila niso več "konji" pod motornim pokrovom

Trend v avtomobilski industriji

6. september 2017 ob 07:50

Ljubljana - MMC RTV SLO

Premium izdelki ob višji ceni prinašajo tudi večje dobičke. Premium proizvajalci vozil so tudi krizo, ki je prizadela avtomobilsko industrijo, preživeli z najmanj praskami. Zdaj pa si želijo večji kos pogače odrezati "ljudske znamke". Te tudi v kompaktne avtomobile B-razreda, kot sta VW polo in ford fiesta, vgrajujejo tehnologije, ki smo jih bili vajeni v večjih modelih vozil.

Najnovejši VW polo s svojimi visokotehnološkimi digitalnimi prikazovalniki instrumentov tako za nemškega avtomobilskega velikana ni mogel priti v primernejšem trenutku. "Čas je za visoko tehnologijo," je dejal Volkswagnov trgovec v bližini Mannheima v Nemčiji, potem ko se je na svojem dvorišču "znebil" še nekaj starih VW polov.

Priznal je, da je težko našel kupce, ki bi bili pripravljeni odšteti denar za pola, ki je tehnološko zastarel, saj je bil zasnovan pred osmimi leti. Medtem pa se je avtomobilska industrija razvija z nezadržno hitrostjo. Tudi dobiček je bil temu primeren, saj so se avtomobili tudi zaradi vgradnje visokotehnoloških sistemov v zadnjih letih krepko podražili.

V blagajni več denarja

Prodajalec je prepričan, da mu bo šesta generacija pola prinesla tudi več dobička. Predvsem na račun visokotehnološke notranjosti, sodobnega videza in varnosti. Kupci so se v zadnjih letih spremenili, predvsem zahtevnejši so postali v razredu manjših avtomobilov, ki so po navadi drugi ali celo tretji avtomobil pri hiši. Za nameček proizvajalci premium znamk, z izjemo audija, ki ponuja kompaktnega A1, in Minija, ne ponujajo vozil v tem razredu.

Polo je v marsičem tehnološko zelo podoben modelu arteon, golfu in tudi SUV-jem v ponudbi VW, ki s ceno tudi trikrat presegajo ceno pola. VW pa ni edini proizvajalec avtomobil, ki je "zavohal" priložnost in v male avtomobile zapakiral vso tehnologijo, ki jo premorejo "pri hiši". Enako so storili Ford (fiesta), Nissan (micra) in Kia (rio). Gre za velik premik, saj imajo danes male kombilimuzine opremo, primerljivo tisti v velikih limuzinah. V preteklosti je moralo preteči nekaj let, da so petvratni mali kompaktni avtomobili dobili opremo, ki so jo proizvajalci vgrajevali v večje modele.

Mali avtomobili niso več spregledani

Zdaj pa se hitrost, po kateri poteka tako imenovani proces "demokratizacije", pospešuje, delno pa ga spremljajo potrošniški trendi in zakonodaja s področja varnosti. Pri neodvisnem evropskem konzorciju ne glede na velikost in ceno vozil po enakem postopku ocenjujejo varnostne sisteme in s tem dodelujejo zvezdice za varnost vsakega avtomobila.

"Vedno pogosteje vidimo, da so nove funkcije - še posebej na področju povezovanja in sistemov pomoči pri vožnji, prisotne v avtomobilih vseh velikosti. Avtomobilski proizvajalci ne želijo prisiliti svojih strank, da čakajo leta, da bodo opremili tudi najmanjša vozila s sodobnimi sistemi za varnost in udobje, ki jih lahko uporabniki večjih vozil uporabljajo že leta," pravi Stefan Bratzel, vodja centra za avtomobilsko upravljanje v Nemčiji.

Evropski kupci zahtevajo mala kompaktna vozila

Ključni razlog za intenzivnejše naložbe v majhne avtomobile je, da v B-razredu kompaktnih vozil, ki je v Evropi zelo močan, še vedno prevladujejo tradicionalne evropske avtomobilske znamke. Sektor, kjer je večina modelov vozil dolga okoli štiri metre, se je izkazal za neprimernega za premijske proizvajalce vozil.

Hkrati delež vozil v tem razredu narašča, tudi v Sloveniji je to eden najmočnejših razredov vozil po prodaji. V Evropi se je lani po podatkih JATO Dynamics povečal za 2,4 odstotka, na 2,82 milijona vozila. To je večja rast od C-razreda kompaktnih vozil, večjo rast pa je imel le razred SUV-vozil.

Medtem ko je Volkswagnov polo številka dva po prodaji v Evropi, je Fordova fiesta najpomembnejši model. Pri Fordu Europe so pred kratkim reorganizirali svoj portfelj, da bi bolje izkoristili naraščajoče povpraševanje po malih avtomobilih. Pozneje jeseni bodo dali na trg najmanjšega kaja, s katerim bodo pokrili potrebe racionalno usmerjenih kupcev, s fiesto pa želijo nagovoriti tudi kupce, ki imajo pri hiši prvi avtomobil premium znamke.

Polo, fiesta in drugi stanejo tudi 20 tisoč evrov

Visoki analitik pri JATO Dynamics Felipe Munoz je dejal, da podatki trga govorijo v korist Fordovi strategiji, saj se registracije malih avtomobilov zvišujejo, hkrati pa se viša tudi njihova cena, ki je od 13.000 do 20.000 evrov.

"Potrošniki iščejo bolje opremljena vozila v B-razredu. Nova fiesta je prav to," pravi Munoz in dodaja: "Zagotovo bodo trendu, ki so ga zaznali pri Fordu, sledili tudi drugi."

Predsednik evropskega Forda je že sredi poletja najavil, da bo fiesta nove generacije "moneymaker", torej bo prinašala denar, čeprav so marže drugačne kot pri večjih vozilih. Ford fiesto prvič ponuja v petih različicah, ena izmed njih je tudi serija vignale, ki prinaša opremo, ki smo je vajeni v najbolj luksuznih fordih.

"To pomeni, da bodo ljudje porabili več denarja za nakup fieste. To je za nas dobičkonosno," pravi Armstrong. Podobno se s prihodom novega pola hvalijo tudi vodje pri VW. Direktor blagovne znamke VW Herbert Diess je pola opisal enako kot njegov Fordov kolega, da je to najsodobnejši avtomobil v svojem razredu na trgu. "Zagotavlja varnost, udobje, učinkovitost, majhno porabo goriva in ohranja preostanek svoje vrednosti," je dejal Diess in dodal: "Polo zdaj igra v višji ligi."

Povezljivost pomembnejša od konjev

Kaj danes želi sodoben Evropejec od modernega novega vozila B-segmenta? Dobro in enostavno povezljivost s pametnimi telefoni in drugimi napravami, prek sistemov Android Auto in Apple CarPlay.

"Ključni razlog za nakup avtomobila ni več konjska moč pod motornim pokrovom, temveč sposobnost vozila, da se poveže z infrastrukturo in okolico," je prepričan Dirk Hoheisel, ki je pri podjetju Robert Bosch, ki avtomobilski industriji dobavlja komponente, zadolžen prav za večpredstavnostne sisteme in povezljivost.

"Povezljivost mora biti tudi v najmanjših vozilih brezhibna, enako kot v najdražjih," pravi Hoheisel. Polo je prvi model v svojem razredu, ki je opremljen z najnovejšo generacijo digitalnega kokpita, ki je zamenjal stare analogne instrumente. Sistem je enakovreden tistemu, ki ga dobi kupec športnega roadsterja audi TT.

Male kompaktne kombilimuzine imajo danes tudi popolnoma enakovredno ozvočenje. Ford je v fiesto vgradil prestižno ozvočenje B & O (Bang & Olufsen), VW je moči združil z Beats, Applovo hčerinsko družbo, ki jo je ustanovil raper Dr. Dre.

Pri Fordu sta kar dve od treh prodanih fiest v Evropi opremljeni z najvišjim mogočim paketom opreme.

400 evrov za personalizacijo

Da so kupci pripravljeni odšteti več denarja za male avtomobile, sta dokazala že Fiat z modelom 500 in Opel z adamom. To je spodbudilo tudi Nissan, da je v novo micro vgradil večino najnaprednejše tehnologije, ki jo znamka premore. Predvsem pa stavijo na personalizacijo. Pri Nissanu so razkrili, da povprečni kupec micre odšteje 400 evrov za to, da dizajn avtomobila prilagodi svojemu okusu.

Pri Nissanu so le prenesli izkušnje iz križanca juka, kjer je kupcem všeč, da videz vozila prilagodijo svojemu okusu.

Premijske znamke ostajajo ob strani

Za premijske blagovne znamke trg malih vozil ni tako privlačen. Lani so v Evropi prodali 313 tisoč vozil, prevladuje pa Mini. Vodja Daimlerja Dieter Zetsche v enem izmed svojih letošnjih intervjujev ni kazal veliko zanimanja za vstop v B-razred kompaktnih vozil, čeprav jim gre z večjimi vozili, kot so razred A, B, GLA, CLA, več kot odlično. Pri BMW-ju so ta del trga prepustili Miniju, pri Audiju, ki je del koncerna Volkswagen, pa ne mislijo mešati štren modelom, kot je VW polo.

Gregor Prebil