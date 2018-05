Ko Angleži naredijo športni avtomobil …

Poudarki Na tono razvije 730 "konjev"

Je vreden slavnega imena? Umrl je človek, ki je rešil porsche 911

Brabham BT62

5. maj 2018 ob 07:26

Milton Keynes - MMC RTV SLO

Dirkaški specialist Brabham je razkril superšportni avtomobil, ki zmore več kot 700 "konjev" in tehta manj kot tono. Zanj je treba odšteti dober milijon evrov, namenjen pa bo 70 izbrancem.

Morda se 710 "konjev" ob avtomobilih, ki jih premorejo več kot tisoč, ne sliši veliko. A tu je izjemno pomembna še ena številka. V mislih imamo, seveda, številko, ki označuje maso avtomobila. Le-ta pri Brabhamovi cestni zverini znaša le 972 kilogramov.

To pomeni, da avtomobil na tisoč kilogramov ponuja kar 537 kilovatov oziroma 730 "konjev". Pri tem zaostaja celo mclaren senna, ki sicer zmore 588 kilovatov (800 KM), a jih ob masi 1.200 kilogramov na tono ponuja "le" 491 (668 KM).

Izjemno majhno maso so Brabhamovi inženirji dosegli z uporabo kevlarja in ogljikovih vlaken, tako za okvir in karoserijo kot za notranjost avtomobila. Zelo veliko pozornosti so posvetili tudi aerodinamiki. Z usmerjevalniki zraka in ogromnim zadnjim spojlerjem so dosegli, da med vožnjo avtomobil k tlom potiska kar 1.200 kilogramov zraka.

Zverino poganja sredinsko nameščeni 5,4-litrski atmosferski motor V8, ki razvije 522 kilovatov (710 KM) ter 667 Nm navora in je povezan z dirkaškim sekvenčnim šeststopenjskim menjalnikom.

Kot v dirkalniku

Tudi kabina jasno kaže, da gre za avtomobil, ki je rojen za stezo, a ima tudi vso opremo za vožnjo na javnih cestah. Sedeža iz ogljikovih vlaken sta izdelana po standardih mednarodne avtomobilske zveze FIA, najbolj pa izstopa odstranljiv volanski obroč s številnimi gumbi in stikali. Namesto klasičnih merilnikov je za prikaz podatkov na voljo 30,5-centimetrski (12-palčni) barvni zaslon.

Pri Brabhamu niso razkrili podatkov o zmogljivostih, a razmerje med močjo in maso zgovorno priča o tem, da gre za zelo hiter avtomobil. Izdelali jih bodo le 70, cena pa znaša "pičlih" 1,14 milijona evrov.

Martin Macarol