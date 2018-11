Konec francosko-japonske mestne naveze?

Konec sodelovanja

24. november 2018 ob 09:03

Pariz - MMC RTV SLO

Toyota in francoska skupina PSA naj bi leta 2021 prekinila sodelovanje pri proizvodnji mestnih malčkov, skupaj pa bodo proizvajali lahka gospodarska vozila.

Francoski časopis Les Echos je poročal, da bo Toyota odkupila delež skupine PSA v skupnem poslu ter s tem pod svoje okrilje vzela tovarno v Kolinu na Češkem.

Japonci in Francozi pa bodo skupaj proizvajali lahka gospodarska vozila v Franciji in Španiji, pri čemer bo proizvodnja za Toyoto potekala v tovarni Sevelnord na severu Francije. Vozila za Toyoto bodo nastajala tudi v tovarni skupine PSA v španskem Vigu.

Tiskovni predstavnik skupine PSA je ob tem za Reuters povedal, da je dogovor o sodelovanju, ki so ga sklenili januarja 2002, glede tovarne v Kolinu določal, da lahko partnerji kadarkoli ocenijo svoj položaj. Trenutno se dogaja ravno to, končne odločitve pa niso še sprejeli.

Dve generaciji

Toyota in skupina PSA sta združila moči za razvoj in proizvodnjo malega mestnega avtomobila leta 2001. Plod tega sodelovanja so bili toyota aygo, peugeot 108 in citroën C1. Proizvodnja treh malčkov, ki so prišli na trg leta 2005, je potekala v Kolinu na Češkem. Druga generacija francosko-japonskega trojčka je pred kratkim doživela prenovo, ki je prinesla manjše izpuste in nove tehnološke elemente. Pri nas je od treh modelov trenutno na prodaj le toyota aygo.

Martin Macarol