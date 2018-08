Konec za legendarnega italijanskega malčka

9. avgust 2018

Konec julija, so pri Fiatu po skoraj čert stoletja ustavili proizvodnjo uspešnega malčka punto.

Le nekaj dni po nepričakovani smrti rešitelja Fiata, Sergia Marchionneja se je v Fiatu zgodil še en dogodek z velikim simbolnim pomenom. V tovarni Melfi so namreč ustavili proizvodnjo modela punto, ki je skozi tri generacije četrt stoletja zagotavljal delo več tisoč delavcem. Zato so se nekateri od njih od njega poslovili s čustvenimi sporočili na družbenih omrežjih.

Odločitvi o dokončni upokojitvi punta je botrovala nova strategija skupine FCA, ki želi proizvajati bolj modne in trendovske modele, ki omogočajo večje zaslužke. Zato ob športnih terencih in križancih ne bo več prostora za vsakdanje mestne malčke, čeprav Fiatovi tekmeci še naprej ponujajo tudi takšne modele. Toda skupina FCA je dala prednost modelom družine 500. Ta odločitev pomeni konec tudi za alfo romeo mito, ki je zasnovana na enaki platformi kot punto in so jo proizvajali v tovarni Mirafiori.

Nekoč pol milijona na leto

Razočaranje delavcev razložijo proizvodne številke. Na višku so namreč izdelali več kot pol milijona primerkov na leto, kar je pomenilo zaposlitev za več tisoč delavcev.

Drugo leto proizvodnje prve generacije (leta 1995) je prišlo s tekočih trakov kar 665 tisoč primerkov, proizvodnja pa ni padla pod 500 tisoč primerkov na leto do leta 2002 oziroma tri leta po začetku proizvodnje druge generacije. Le-ta sicer ni dosegla uspeha prve, a je vseeno beležila spoštovanja vredne številke.

Rekordno je bilo tudi leto 2006 (drugo leto proizvodnje modela tretje generacije, imenovanega grande punto), ko so v Melfiju izdelali 340 tisoč primerkov grande punta in 92 tisoč primerkov punta druge generacije. Od takrat pa so šle številke samo še navzdol. Leta 2016 je tako s traku prišlo le še 61.500 primerkov.

Martin Macarol