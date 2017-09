Lastnike starih dizelskih vozil bi na svojo stran radi pridobili z velikimi popusti

Dizelska kriza

3. september 2017 ob 10:14

London/Berlin - MMC RTV SLO

V Veliki Britaniji in Nemčiji se nameravajo na hitro znebiti starih dizelskih avtomobilov, ki s škodljivimi izpusti najbolj bremenijo okolje. Lastnike starih dizelskih avtomobilov želijo za nakup novega avtomobila prepričati z visokimi denarnimi nadomestili.

Skupina Volkswagen, Nissan, Toyota, zdaj tudi Kia, so zadnji, ki so pripravili podroben načrt, kako povečati prodajo svojih vozil v Veliki Britaniji. S tem so se pridružili skupini BMW, Mercedes-Benzu in Vauxallu (Oplu).

Soočeni s padcem prodaje

Prodaja novih vozil na Otoku pada, hkrati pa imajo največji vozni park starih dizelskih vozil, ki zadovoljujejo emisijske norme od Euro 1 do Euro 4. Takih vozil naj bi bilo kar okoli 15 milijonov. Za nameček ima Velika Britanija najvišjo stopnjo prezgodnjih smrti, ki je posledica onesnaženja.

Avtomobilski proizvajalci in prodajalci želijo prav lastnike vozil z omenjenimi dizelskimi motorji prepričati v zamenjavo vozil za nova, pri čemer jim nameravajo primakniti denar za nakup.

Britanski proizvajalci vozil se že četrti mesec zapored spoprijemajo s padcem prodaje. To je najdaljši niz od leta 2011 naprej. Britanci so z začetkom pogajanj po brexitu postali zelo previdni in odlašajo z večjimi naložbami, kot je nakup novega avtomobila. Hkrati čakajo, kakšne ukrepe v povezavi z vozili, ki obremenjujejo ozračje z izpusti, bo sprejela britanska vlada.

Kako ohraniti tržni delež? S popusti!

"Večina proizvajalcev je pripravila načrt za menjavo starih vozil za nove in jih preoblikovala v trženjske kampanje," je za Reuters povedal analitik pri Evercore ISI Arndt Ellinghorst in dejal, da bodo "popusti" zaradi tekmovalnosti in velikega povpraševanja veliki. Predvsem zato, ker želijo avtomobilske znamke ohraniti tržni delež.

Svojo shemo so predstavili tudi pri skupini Volkswagen, in sicer dve leti po izbruhu škandala Dieselgate, ki še ni doživel končnega epiloga. Pri Volkswagnu so tako kot tudi drugi proizvajalci vozil upali, da bo podoben načrt, kot so ga zastavili sami, podala tudi britanska vlada. Upali so, da bo vlada s subvencijami spodbudila lastnike starih dizelskih vozil, da jih zamenjajo za čistejša, nova vozila. Julija je vlada še enkrat zakasnila svojo odločitev o predstavitvi nacionalnega programa o prodaji vozil, ki naj bi ga preložila na konec leta.

Do 8.700 evrov popusta

Številne avtomobilske znamke niso čakale in so predstavile svoje programe. Volkswagen tako ponuja popuste v višini do 6.500 evrov za menjavo starega vozila za novo. Pri Audiju ponujajo od 2.200 do 8.700 evrov popusta, najmanjši popust je na primer na nakup audija Q2, največji pa na nakup priključnega hibrida audi Q7 e-tron. Popust v najnovejšem programu ponuja tudi Škoda, in sicer med 1.600 in 4.400 evri, za mali mestni avto mii velja popust 1.500 evrov, za leona pa 3.800 evrov.

Pri Toyoti ponujajo popust v višini do 4.400 evrov, pri Nissanu do 5.500 evrov, pri Kii pa do 2.200 evrov.

Še pred vsemi znamkami so svoje programe predstavili skupina BMW, Mercedes-Benz, Vauxall (Opel) in Ford. Pri Fordu bodo od 1. septembra do 31. decembra letos vsakemu lastniku dizelskega osebnega vozila ob menjavi za novega forda primaknili 4.366 evrov, v primeru kombivozila pa bo denarna subvencija še skoraj enkrat večja. V poštev pridejo vozila, ki so stara vsaj osem let.

Nemčija se želi znebiti starih dizlov

Podobne sheme so pripravili tudi v Nemčiji. Vrednost starih dizelskih vozil v Nemčiji pada. Stara dizelska vozila zato utegnejo množično končati na trgih vzhodnoevropskih držav in na Balkanu. Pred kratkim so se nemški proizvajalci na srečanju "dizel summit" zedinili, da bodo na svoje stroške posodobili dizelska vozila od letnika 2005 naprej, vse preostale pa bodo odpisali. A imajo rešitev tudi za njih.

Kupcem z dizelskimi vozili, ki so bila izdelana pred letom 2005, ponujajo izdatne "eko" subvencije pri nakupu novega avtomobila. Volkswagen ponuja 2.000 evrov popusta za nakup novega VW up!, 5.000 evrov denarne podpore za novega golfa in 10 tisočakov za novega touarega. Ford ponuja subvencije od 2.000 in 8.000 evrov, Škoda od 1.750 do 5.000 evrov, Seat pa do 8.000 evrov.

Tovrstne sheme po mnenju strokovnjakov za avtomobilski trg napovedujejo padec cen rabljenih dizelskih vozil, ki zadovoljujejo norme izpustov do Euro4 v Nemčiji, kar pomeni, da bodo tovrstna rabljena vozila množično romala na vzhod in jug.

Dizelsko krizo bo na bližajočem se avtomobilskem salonu v Frankfurtu (IAA) pod drobnogled vzela tudi ekipa oddaje Avtomobilnost. Oddaja se na male zaslon drugega programa TV Slovenija vrača v drugi polovici septembra.

Gregor Prebil