Leta 2018 k nam prihaja kopica zanimivih novih avtomobilov

Novosti 2018

7. januar 2018 ob 07:27

Ljubljana - MMC RTV SLO

Nekaj velikih avtomobilskih novosti v prodajne salone v Sloveniji prihaja že v naslednjih tednih, na razkritje drugih pa bomo morali počakati do največjih svetovnih avtomobilskih salonov.

Avtomobilski proizvajalci so že lani napovedali in tudi razkrili nekatere velike avtomobilske novosti, ki bodo zdaj počasi začele prihajati tudi v slovenske prodajne salone. Veliko popolnoma novih avtomobilov pa bodo šele razkrili. Letos lahko tako pričakujemo prihod novih generacij honde CR-V, ford focusa, mazde 3, citroëna C4 cactusa, peugeota 508, mercedesa G, subaru XV, novega VW touarega, prihajajo novi kia cee'd, lexus LS, audi A8, mitsubishi eclipse cross, VW t-cross … Nekaj bo tudi hitrejših izvedenk standardnih modelov, kot so novi BMW M5, novi renault megane R.S., VW polo GTI, opel insignija GSi, ford fiesta ST …

Leto 2018 bo pomenilo tudi prodor baterijskih vozil na naš trg, o čemer si lahko več preberete tukaj.

Predstavljamo 10 novosti, ki prihajajo v naše prodajne salone in o katerih je že veliko znanega.

Audi A7

Audi bo k nam pripeljal drugo generacijo modela A7 sportback. Z vsemi možnimi naprednimi tehnologijami, vključno s funkcijo parkiranja na daljavo z daljinskim upravljalcem oziroma pametnim telefonom (funkcija bo na voljo od leta 2018 naprej) in 48-voltno tehnologijo, ki omogoča prenos večjih količin energije, s katerimi so dosegli večjo športnost, učinkovitost in udobje v vozilu. Na 10,1-palčnem zaslonu se prikazujejo podatki večpredstavnostnega sistema, na spodnjem 8,6-palčnem zaslonu pa upravljamo s funkcijami klimatskega sistema, funkcijami za udobje ... A7 bo na voljo s 3,0-litrskim V6 bencinskim prisilno polnjenim motorjem z 254 kilovatov moči (340 KM), spojen pa bo z dvosklopčnim sedemstopenjskim S tronic samodejnim menjalnikom. Kmalu po začetku proizvodnje bodo sledili tako šest kot štirivaljni bencinski in dizelski motorji.

BMW X2

Ta ima enako tehnično zasnovo kot X1, a prinaša bolj dinamičen in igriv videz s širšim naborom možnosti za prilagajanje po želji kupca. Čeprav je zasnovan na enaki platformi kot poznani model X1, je novi model krajši in nižji od svojega brata. Zaradi nekaterih oblikovnih posebnosti na prvi pogled ni videti kot klasični športni terenec, temveč kot večja kombilimuzina. Armaturna plošča poznanih oblik na vrhu sredinske konzole gosti 16,5-centimetrski (6,5-palčni) zaslon, kupci pa bodo lahko izbirali okrasne elemente iz lesa, aluminija ali iz bleščeče črne plastike. Med drugim bodo na voljo tudi barvni projekcijski zaslon, ambientalna osvetlitev s tehniko LED in nadgrajeni večpredstavnostni sistem z 22,4-centimetrskim (8,8-palčnim) zaslonom.

Dacia Duster

Novi duster stavi na oblikovno evolucijo, saj je ohranil mišičaste obline in dobil izrazitejše odbijače in blatnike, s čimer poudarjajo njegovo terensko poslanstvo. Zdaj ima tudi 17-palčna kolesa. Znotraj ni več tako robusten, vgrajeni materiali so mehkejši, tudi sedeži so novi in udobnejši. Večpredstavnostna naprava je nova in omogoča več povezljivosti, ima tudi sistem štirih kamer za spremljanje dogajanja okoli voznika. Zdaj ima tudi duster že prve asistenčne sisteme, kot je opozarjanje na vozila v mrtvem kotu. Štirikolesni pogon so še nadgradili.

Ford ecosport

Že v začetku leta lahko v Sloveniji pričakujemo temeljito prenovljenega športnega terenca ford ecoposport s popolnoma novo armaturno ploščo, oblikovano v slogu fiestine. To pomeni zaslon na dotik velikosti od 10,7 do 20,3 centimetra (od 4,2 do 8 palcev). Pogon je pri vseh bencinskih različicah speljan k sprednjemu kolesnemu paru prek ročnega šeststopenjskega menjalnika, pri različici z 92 kilovati (125 KM) pa bo na voljo tudi šeststopenjska avtomatika. Evropska različica modela se lahko pohvali s spremenjenimi nastavitvami podvozja. Med drugim ponuja izboljšano blaženje in krmiljenje ter prilagojeno delovanje sistema za nadzor stabilnosti. Med opremo, ki bo na voljo, velja omeniti večpredstavnostno napravo SYNC3, kamero za vzvratno vožnjo in vrhunski zvočni sistem znamke Bang & Olufsen.

Hyundai i30 fastback

Gre za petvratni model s kupejevsko silhueto, ki so si ga pri Hyundaiu zamislili namesto trivratne različice, za katero se v tem razredu odloča vse manj kupcev. Model z imenom i30 fastback je slabih 12 centimetrov daljši od kombilimuzinske izvedbe in ima za 2,5 centimetra nižjo streho ter med drugim prinaša za 15 odstotkov trše vzmetenje za bolj dinamične vozne lastnosti. Poleg tega dinamičnost izražajo tudi nižja motorna maska, masivna C-stebrička in spojler v sklopu prtljažnih vrat.

Jaguar e-pace

E-pace je manjši in cenejši od modela f-pace. V dolžino meri 4,34 metra, širok je 1,98 metra, visok 1,65 metra, medosna razdalja meri 2,68 metra. Prostornina prtljažnika je 480 litrov. Narejen je na platformi land rover discoveryja sport in ima lahko do 21-palčna kolesa. V ponudbi bo tako s pogonom spredaj kot s pogonom na vsa štiri kolesa. Na izbiro bodo štirivaljni motorji, bencinski in dizelski, vključno z najzmogljivejšim 2,0-litrskim turbo bencinskim motorjem z 219 kilovatov moči (300 KM), ki obljublja pospešek od 0 do 100 km/h v 5,9 sekunde in največjo hitrost 243 km/h. V ponudbi bo med drugim streha v kontrastni črni barvi, panoramska streha, velik 10,1-palčni zaslon, ki je serijski del Touch Pro večpredstavnostnega sistema, opcijsko bo na voljo tudi 12,3-palčni zaslon, ima še head-up zaslon in 4G Wi-Fi dostopno točko za internet, kot tudi vse najbolj napredne asistenčne sisteme, ki jih ponuja Jaguar.

Kia stinger

Stinger je Kiin najbolj atraktiven model do zdaj, s katerim se bodo postavili ob bok modelom, kot so audi A4 in A5 ter BMW serije 3 in 4. Večji del razvoja podvozja je potekal v Evropi z obsežnim testiranjem na slovitem dirkališču Nürburgring. Stinger GT je prva kia, opremljena s prilagodljivim vzmetenjem Dynamic Stability Damping Control in z električno podprtim volanskim mehanizmom s petimi stopnjami nastavitve. Serijska varnostna oprema med drugim vključuje sistem za zaznavanje pešcev in samodejno zaviranje v sili, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu in večpredstavnostno napravo s 17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom, ki ob dotiku posreduje povratno informacijo. Na izbiro bo tudi 3,3-litrski šestvaljni motor z dvema turbinama in največjo močjo 272 kilovatov.

Mercedes A

Med večje novosti leta sodi nova generacija mercedes razreda A. Za zdaj so Nemci razkrili le notranjost, pri čemer ne gre spregledati sorodnosti z razredi E in S. To pomeni, da ima dva zaslona na vrhu armaturne plošče, pri čemer ima levi vlogo instrumentne plošče, desni pa skrbi za prikaz podatkov večpredstavnostne naprave. Osnovni modeli bodo imeli serijsko vgrajena 17,8-centimetrska (7-palčna) zaslona, pri čemer bo mogoče izbrati dva 26-centimetrska (10,25-palčna) ali pa kombinacijo 17,8-centimetrskega in 26-centimetrskega. Upravljanju so namenjeni na dotik občutljiva površina na sredinski konzoli in na dotik občutljivi gumbi na volanskem obroču. Na levem in desnem kraku volanskega obroča namreč najdemo dve majhni, na dotik občutljivi površini, pri čemer je leva namenjena upravljanju levega zaslona, desna pa desnega. Privlačen trikraki volanski obroč je pri različici AMG line enak kot pri prenovljeni limuzini razreda S.

Nissan leaf

Nissan leaf velja za najbolje prodajan električni avtomobil, ki bo k nam kmalu prišel v drugi generaciji. Prinaša večji doseg in nekaj tehnoloških novosti, kot sta sistem za samodejno parkiranje in inovativna stopalka za plin, ki deluje tudi kot zavora. Največja novost je močnejši elektromotor, ki namesto dozdajšnjih 80 kilovatov (109 KM) razvije 108 kilovatov (147 KM), kar zagotavlja več poskočnosti. Narasel je tudi navor, in sicer z 285 na 320 Nm. Mi smo bili na svetovni premieri. Več si lahko preberete tukaj.

VW T-roc

Že v naslednjih tednih k nam prihaja najmanjši VW križanec T-roc. Na voljo bo s pogonom na sprednji ali na vsa štiri kolesa in vsemi najnovejšimi asistenčnimi sistemi, ki jih poznamo tudi iz večjega tiguana. V nasprotju z večjimi modeli je novinec oblikovan precej bolj drzno, kar se kaže z drugačnimi merskimi razmerji, kot smo jih bili do zdaj vajeni pri Volkswagnovih avtomobilih. T-roc je namreč razmeroma širok in nizek, poleg tega pa ponuja številne možnosti personalizacije. Znotraj ima digitalno instrumentno ploščo, storitve Car-Net, ki jih je ob izbiri večpredstavnostne naprave z 20,3-centimetrskim (8-palčnim) zaslonom mogoče nadgraditi s sistemom App-Connect (ta vključuje MirrorLink, Apple Carplay in Android Auto). Vsi modeli bodo serijsko opremljeni s sistemom za samodejno zaviranje v sili, s prepoznavanjem peščev in ohranjanjem vozila znotraj voznega pasu, s sistemom za zaznavanje utrujenosti voznika in sistemom za večnaletno zaviranje.

Gregor Prebil