Lexusov novi zastavonoša

Lexus LS

12. januar 2017 ob 09:19

Detroit - MMC RTV SLO

Lexus je v Detroit pripeljal peto generacijo svoje največje in najprestižnejše limuzine, ki je prav tukaj prvič nastopila pred 28 leti. Ta je daljša, širša in nižja od predhodnika ter prinaša najnovejšo hišno tehniko. V prodajne salone bo prispela konec letošnjega leta.

Novi LS je zasnovan na novi platformi s pogonom na zadnji kolesi GA-L, ki je bila do zdaj namenjena kupeju LC 500. V dolžino meri 5,23 metra, v širino 1,9 metra, njegova medosna razdalja pa meri 3,15 metra, s čimer se postavlja ob bok podaljšani različici bavarske sedmice in mercedesa razreda S.

Kljub merskemu prirastku so Japonci svojemu zastavonoši tokrat namenili bolj dinamične oblikovne poteze z agresivno motorno masko ter precej zaobljeno stransko linijo. Atraktivno zunanjo podobo zaokrožujejo 19- ali po želji celo 20-palčna platišča iz lahke litine.

Udobje in razkošje

V notranjosti na prvem mestu ostaja udobje. V ta namen so japonski inženirji razvili nov material za zvočno zatesnitev potniškega prostora ter napravo, ki prek zvočnega sistema izniči frekvence zvokov iz zunanjosti. Za informacije in zabavo skrbi multimedijski sistem najnovejše generacije s 31, 2-centimetrskim (12,3-palčnim) zaslonom, za doplačilo pa bo na voljo celo 61-centimetrski (24-palčni).

Na salonu se je novi LS predstavil s 3,5-litrskim bencinskim V6-strojem, ki s pomočjo dveh turbopuhal razvije 309 kilovatov (420 KM) moči in 600 Nm navora. To zadostuje za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 4,5 sekunde. Moč se prenaša na zadnji kolesi prek desetstopenjskega samodejnega menjalnika. Za vozno dinamiko skrbi nova generacija sistema Vehicle Dynamics Integrated Management, ki usklajuje delovanje zavornega in krmilnega sistema, motorja ter vzmetenja.

Novi LS bo na prodaj v 90 državah po svetu, na trg pa bo prispel proti koncu letošnjega leta. Več podatkov o drugih pogonskih sklopih, med katerimi gotovo ne bo manjkal hibrid, bo znanih v prihodnjih mesecih.

Borut Fakin