Ločitev Renaulta in Nissan bi bila preveč krvava

Aretacija Ghosna

21. november 2018 ob 10:39

Pariz/Tokio - MMC RTV SLO

Ponedeljkova aretacija generalnega direktorja koncerna Renault-Nissan Carlosa Ghosna, ki so ga na Japonskem pridržali zaradi suma prirejanja poslovnih knjig in bi lahko v primeru obsodilne sodbe za zapahi preživel 10 let, odpira številna vprašanja. Pridržani izvršni direktor Renaulta Carlos Ghosn ostaja na položaju, za zagotovitev nemotenega poslovanja pa bo v vmesnem času skrbel izvršni poslovni direktor Thierry Bollore.

Carlosa Ghosna so v ponedeljek na Japonskem aretirali zaradi suma prirejanja poslovnih knjig. Nekateri že špekulirajo celo o morebitni ločitvi koncerna Nissan-Renault, katerega del je tudi Mitsubishi.

Preiskavo proti Carlosu Ghosnu so že pred meseci začeli pri Nissanu, saj so sumili, da je kršil finančne zakone na Japonskem. Direktorja koncerna Renault-Nissan in zastopnika koncerna Grega Kellyja so sumili, da že več let sklepata nedovoljene posle. Predvsem naj bi prirejala podatke o plačevanju nadomestil za kotacijo vrednostnih papirjev in zakrivala zneske svojih prejemkov. Ghosn naj bi prijavil za skoraj 40 milijonov evrov premalo osebnih dohodkov.

Ghosn rešil Nissan pred bankrotom

Glavni izvršni direktor Nissana Hiroto Saikawa je sicer v ponedeljek zagotovil, da zaradi afere ni ogroženo partnerstvo med Nissanom, Renaultom in Mitsubishijem. Ghosn je sicer leta 1999 prišel v Nissan iz Renaulta kot zadnji poskus japonskega velikana, da se reši bankrota. In uspelo mu je. Močno vez z Renaultom, ki jo podjetji izkoriščata pri razvoju in izmenjavi tehnologij, je obrodila sadove.

Vendar pa vsaka odstavitev kralja, ki je prestol zasedal skoraj dve desetletji, potrebujete načrt, kaj storiti po koncu. To je izziv, s katerim se spoprijemajo pri Nissanu s šefom Hiroto Saikawo na čelu, na drugi strani pa bo poteze vlekla tudi Renaultova uprava, tudi s francosko vlado kot največjim delničarjem v Renaultu.

S priključitvijo Mitsibushija je naveza Renault-Nissan prodala celo več avtomobilov kot koncern Volkswagen. V Braziliji rojeni Ghosn, ki hkrati vodi tako Renault kot Nissan, se je s pridružitvijo Mitsubishija usedel še na tretji vodilni stolček v avtomobilski industriji. Ghosn je imel vse niti v svojih rokah.

Nissan bi rad odločal

Težava, ki se je kazala, je bila, da bi Nissan, ki nosi "zlata jajca", postal gonilna sila koncerna, čeprav ima Renault večjo moč pri odločanju. Težava je, ker je država Francija lastnik 15-odstotnega deleža, največjega v Renaultu. Medtem ko ima Nissan le 15-odstotni delež v Renaultu, ima Renault kar 43-odstotni delež v Nissanu. Ghosn pravi, da to preprečuje polno združitev Renaulta in Nissana v prihodnosti. Popolna združitev bi dokončno omogočila zagotovilo, da francosko-japonska naveza postane največji svetovni proizvajalec avtomobilov, francoska vlada pa si predvsem prizadeva za varnost Renaultove francoske delovne sile.

Ločitve Nissan in Renaulta si zato verjetno ne želi nihče, pri Automotive New Europe pa pišejo, da bi bila ta krvava. A vprašanj je veliko, saj bi lahko pri Nissanu z nakupom dodatnih delnic po veljavni japonski zakonodaji prevzeli glasovalno pravico in odločanje znotraj Nissana. Z izredno skupščino delničarjev bi iz svoje uprave lahko odstranili tudi Renaultovega direktorja. Saikawa je kljub temu zagotovil, da Ghosnova aretacija ne bo vplivala na partnerstvo med tremi entitetami, ampak nameravajo še poglobiti sodelovanje, da bi preprečili kakršno koli zmešnjavo.

Koncern pred velikimi izzivi

Pred koncernom so namreč številni izzivi, ki prihajajo ravno na prelomnici, ko je avtomobilska industrija na razpotju, saj pred velika vrata prihajajo hibridi in električna vozila ter tudi avtonomna vozila. Vsi trije avtomobilski proizvajalci so odvisni drug od drugega, saj uporabljajo oziroma bodo isto tehnologijo, sisteme in platforme, kar vpliva tako na stroške proizvodnje, stroške raziskav in razvoja, to pa vpliva tudi na končno ceno vozil. Na istih proizvodnih tračnicah v tovarnah po vsem svetu proizvajajo vozila vseh treh znamk hkrati. Čeprav je bil prav Ghosn vez med vsemi tremi proizvajalci, njegova aretacija pa bi utegnila pustiti posledica na sodelovanje velikanov Nissana in Renaulta, pa je težko videti boljšo možnost kot to, da se vsi vpleteni usedejo za isto mizo in poskušajo zakopati bojno sekiro in strniti vrste.

Veliko bo odvisno tudi od francoske strani, kjer so za zdaj odločili, da bo Ghosn kljub aretaciji obdržal svojo funkcijo, kljub temu pa so člani upravnega odbora Ghosnova pooblastila začasno zaupali izvršnemu poslovnemu direktorju Bolloreju, ki naj bi zagotavljal nemoteno poslovanje. Ghosn medtem na Japonskem ostaja v pridržanju.

Gr. P.