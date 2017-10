Poudarki Novi volkswagen polo je 81 milimetrov daljši in 69 milimetrov širši od predhodnika, medosna razdalja pa je velja za 94 milimetrov.

Motorji z močmi segajo od 48 do 147 kilovatov. Konec leta pride novi 1,5-litrski trivaljnik TSI EVO z močjo 110 kilovatov.

Volkswagen je polu z novo generacijo namenil širok razpon povezljivosti.

Platforma MQB inženirjem omogoča tudi naknadno vgradnjo sistemov, ki jih bodo razvili.

Majhen, a pomemben člen v Volkswagnovi ponudbi

Prva vožnja: Volkswagen Polo

12. oktober 2017 ob 11:46

Hamburg

Volkswagen polo je morda majhen mestni avtomobil, a v Volkswagnovi ponudbi zavzema pomembno mesto, saj se uvršča v avtomobilski razred, ki je v Evropi še vedno med najmočnejšimi, če ne celo kar najmočnejši. Nič nenavadnega ni torej, da so se tudi zadnje prenove pola lotili zelo resno.

Od leta 1975 je bilo v petih generacijah prodanih več kot 14 milijonov polov. Od novinca se torej tudi v šesti generacij veliko pričakuje, zato poleg oblikovne svežine prinaša tudi sodobno tehniko, ki jo je Volkswagen združil okoli platforme MQB. V dolžino je precej zrasel, večji sta tudi medosna razdalja in širina, a je tudi nekoliko nižji, kar poveča eleganco bočne silhuete. V kabini poleg udobja za največ pet potnikov zagotavlja tudi dovolj prostora za 351 litrov njihove prtljage.

Bolj prostorna notranjost

Kaj prinaša novi polo, nam je povedal Georg Podhajsky iz Volkswagnovega oddelka za majhne avtomobile: "Novi polo je nekoliko zrasel. Postal je denimo daljši in širši, kar se odraža tudi v notranjosti. Potnikom, predvsem na zadnjim klopi, je namenjenega veliko več prostora, zato se lahko s polom odpravijo tudi na daljše vožnje."

Novi polo bo kupcem omogočil tudi precej možnosti za ureditev avtomobila po njihovem okusu oziroma personifikacijo, kot radi povedo v prodajnih oddelkih. "Na voljo jim bo devet motorjev, od najmanjšega z močjo 48 kilovatov vse do 147-kilovatnega v polu GTI. Odločijo se lahko tudi med trinajstimi barvami zunanjosti in osmimi barvami v notranjosti. Polo bo na voljo tudi v štirih stopnjah opreme comfortline, trendline, highline in GTI. Kupec ima torej veliko možnosti, da si avtomobil oblikuje po svoje."

Položaj v družini ostaja enak

Glede na to, da je polo postal večji, se samo po sebi postavlja vprašanje, če je prišlo tudi do sprememb pri njegovi umestitvi v Volkswagnovo modelno ponudbo. Podhayski je povedal: "Čeprav je avto postal večji in bolj udoben, ga še vedno uvrščamo med vokswagen up! in volkswagen golf. Segmenti so si morda nekoliko bliže kot nekoč in polo se je po velikosti približal golfu, a njihovi položaji v ponudbi ostajajo enaki. Tako kot polo, tudi majhni avtomobili pri tekmecih postajajo z vsako generacijo večji, a polo, prav tako kot tekmeci v primerjavi z drugimi modeli drugih znamk, tudi v novi generaciji ohranja enak položaj znotraj Volkswagnove ponudbe.

Prednosti modularne platforme

Novi Polo je zasnovan na koncernski platformi MQB, ki jo – seveda v mnogih različicah - uporabljajo zelo različni avtomobili. Podhayskega smo vprašali, kakšne so prednosti njene uporabe in kaj prinaša novemu polu? "Platforma MQB 27, kot se bolj natančno imenuje platforma novega pola, nam omogoča, da različne sisteme, ki jih že poznamo v golfu ali celo večjem passatu in drugih modelih, laže integriramo tudi v manjši avtomobil, kakršen je polo. Tudi ko avtomobil že razvijemo in ga proizvajamo, lahko vanj, ko postanejo potrebni, brez težav naknadno vgradimo nove sisteme. "

Med sistemi, ki jih je polo povzel po večjih avtomobilih, velja omeniti aktivni zaslon, zaznavanje objektov v mrtvem kotu, opozarjanje pred prečnim prometom, pomoč pri parkiranju s samodejnim parkiranjem in še marsikatere varnostne pripomočke, zaradi katerih je precej bolj varen.

Novi polo je v Sloveniji sicer že mogoče naročiti, prvim kupce pa ga bodo izročili konec oktobra. Za polo z opremo trendline in 55-kilovatnim turbobencinskim trivaljnikom bo potrebno odšteti 12.500 evrov.

Matija Janežič