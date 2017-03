Mercedesov koncept s podpisom Roberta Lešnika in tehniko iz formule 1

Zvezde avtomobilskega salona v Ženevi

9. marec 2017 ob 08:31

Ženeva - MMC RTV SLO

V čast 50. obletnici obstoja športnega oddelka AMG je Mercedes na avtomobilskem salonu v Ženevi predstavil izjemen koncept "petvratnega kupeja". Poganja ga hibridni sklop z oznako EQ Power+, ki mu omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot treh sekundah.

Mercedes je v Ženevo pripeljal še eno izjemno stvaritev Roberta Lešnika, ki napoveduje serijski model za boj proti Porschejevi panameri. Gre za avtomobil, ki združuje kupejevsko obliko in uporabnost potovalnika, saj premore pet vrat in razmeroma velik prtljažnik.

Označujejo ga gladke linije z moderno interpretacijo značilnih elementov za AMG-jev modele, kot je motorna maska panamericana.

Ena izmed njegovih posebnosti so dnevne luči s tehnologijo Nano Fibre Technology, ki svetijo s tridimenzionalnim učinkom. Namesto vzvratnih ogledal ogledal sta vgrajeni zelo majhni kameri Mirror Cam, ki s svojo obliko med drugim skrbita tudi za aerodinamiko.

Tehnika iz formule 1

AMG-jev koncept nosi oznako oznako EQ Power+, ki smo jo prvič videli pri dirkalniku formule 1 in bo v prihodnje označevala vse AMG-jeve visoko zmogljive hibride. Sistem združuje štirilitrski bencinski biturbo V8 motor z elektromotorjem, s katerim se avtomobil izstreli od 0 do 100 kilometrov na uro v manj kot treh sekundah. Voznim lastnostim botrujeta enakomerna razporeditev mase med obema osema in štirikolesni pogon 4matic+ AMG Performance z dodatkom elektromotorja, ki zagotavlja dodatno moč na zadnjih kolesih. Tu je tudi sistem razporejanja vektorjev navora, ki omogoča pošiljanje navora na posamezno kolo.

Hibridni sistem je povzet po tistem iz dirkalnika formule 1 in vključuje zmogljivo baterijo z veliko energijsko gostoto in majhno maso. Ta se polni z regeneracijo energije ob zaviranju ali s pomočjo motorja z notranjim zgorevanjem. Sistem med drugim omogoča tri načine vožnje, zgolj na elektriko, zgolj z motorjem na notranje zgorevanje ali pa v hibridnem načinu.

Koncept napoveduje serijski model, ki se bo pridružil obstoječi paleti linije Mercedes-AMG. Na trgu bo nastopal vzporedno z novim modelom razreda CLS, napadel pa bo Porschejevo panamero.

Martin Macarol