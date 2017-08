Močnejši, lažji in bolj športen

Porsche cayenne

30. avgust 2017 ob 13:34

Stuttgart - MMC RTV SLO

Nemci so pokazali tretjo generacijo luksuznega športnega terenca cayenne. Ta je ohranil poznano obliko, hkrati pa prinesel številne zanimive novosti. Med drugim manjšo maso, močnejše motorje in nove zavore. Videli ga bomo v Frankfurtu, v Nemčiji bo treba za osnovni model odšteti nekaj manj kot 75 tisočakov.

Kot kaže, pri Porscheju svojega najbolj prodajanega modela z novo generacijo na pogled niso želeli preveč spreminjati. Zato je ohranil enako silhueto, ki pa prinaša kar nekaj novosti. Sprednji del krasijo večje odprtine za dovod hladnega zraka motorju, pogled s strani odkriva nekoliko nižjo strešno linijo, zahvaljujoč večjim kolesom pa avtomobil deluje bolj športno. Malce bolj očitno je spremenjen zadek, ki so mu namenili luči v slogu nove panamere sport turismo.

Glavne novosti pa se skrivajo malo globlje. V notranjosti lahko vidimo čisto novo armaturno ploščo, pri kateri ima glavno vlogo impozantna sredinska konzola, opremljena s številnimi na dotik občutljivimi površinami, ki zamenjujejo klasične gumbe, in z velikim 31,2-centimetrskim (12,3-palčnim) zaslonom na dotik. Poleg tega ne manjkajo značilni merilniki v okroglih ohišjih z velikim merilnikom vrtljajev na sredini in z zasloni za prikaz drugih informacij levo in desno od njega.

Tehnična evolucija je prinesla novo karoserijo, pri kateri so poleg jekla uporabili tudi aluminij, kar je prispevalo k 65 kilogramov manjši masi v primerjavi s predhodnikom. Med novostmi velja omeniti tudi posebno prevleko iz volframa za zavorne kolute, ki zagotavlja boljši oprijem in manj prahu ob zaviranju. Nove zavore bodo za doplačilo na voljo poleg vrhunskega sistema s koluti iz kompozita iz ogljikovih vlaken in keramike.

Prvič s štirikolesnim krmiljenjem

Ob začetku prodaje bosta na izbiro cayenne z 2,9-litrskim tubobencinskim V6 motorjem z 250 kilovati (340 KM) in cayenne S, čigar stroj s pomočjo dveh turbin razvije 324 kilovatov (440 KM), oziroma 20 "konjičev" več kot pri predhodniku. Pri obeh modelih se moč prenaša na vsa štiri kolesa prek novega samodejnega osemstopenjskega menjalnika Tiptronic S. Pri Porscheju zagotavljajo, da novi cayenne ponuja tudi boljše, bolj dinamične vozne lastnosti, k čemur med drugim pripomoreta štirikolesno krmiljenje in prilagodljivo zračno vzmetenje.

Zanj bodo na voljo tudi vsi najnovejši varnostni in asistenčni sistemi, med katerimi velja omeniti sistem za samodejno zaviranje v sili s prepoznavanjem pešcev, sistem za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu, sistem za nočni vid in prilagodljive LED matrične žaromete.

Novi cayenne bo pred širšim občinstvom prvič predstavljen 12. septembra na avtomobilskem salonu v Frankfurtu, prodaja pa bo stekla kmalu po tem. V Nemčiji bo za osnovni model treba odšteti 74.828 evrov, za različico S pa 91.964 evrov.

Martin Macarol