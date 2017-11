Najboljši mehanik mora obvladati teorijo in prakso

Mehanik leta 2017

24. november 2017 ob 17:44

Ljubljana - MMC RTV SLO

Laskavi naslov mehanik leta 2017 si je po večurnem preverjanju teoretičnega znanja in praktičnih izkušenj pridobil Robert Eržen iz Škofje Loke, zaposlen v Avtoservisu Eržen iz Škofje Loke. Tudi drugouvrščeni in tretjeuvrščeni Andraž Boh (Avtoservis Boh) in Jan Hudobivnik (Avtoservis in vulkanizerstvo Hudo) prihajata iz družinskega podjetja.

"Že pri novih generacijah dijakov opažamo, da tisti, ki prihajajo iz družin z domačimi avtomehaničnimi delavnicami, izkazujejo večji interes za izobraževanje in so pri tem tudi zelo uspešni," je povedal Alojz Kranjc, pomočnik ravnateljice na Srednji poklicni in strokovni šoli Bežigrad Ljubljana (SPSŠB), kjer je pod strokovnim vodstvom profesorjev, trikratnega zmagovalca tekmovanja Primoža Rožnika in člana sekcije avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije potekalo sklepno dejanje tekmovanja Mehanik leta 2017, ki ga skupaj organizirata spletni portal zurnal24 in specializirana revija Mehanik in voznik.

Po očetovi poti

Robert Eržen, ki je moral v šesturnem finalu z znanjem iz teorije in prakse premagati devet tekmecev, je pokazal najcelovitejše znanje. "Zmage nisem pričakoval, upal pa sem na najboljšo mogočo uvrstitev. Moj cilj je bil priti med najboljše tri. V finalu so bili zelo dobri, izkušeni in z znanjem podkovani mehaniki,“ je po zmagi povedal Robert Eržen, danes zaposlen v domači delavnici, ki jo je že pred skoraj 35 leti odprl njegov oče.

Teoretični del je med drugim zajel vprašanja iz strokovnih znanj, zakonov in poznavanja strokovne terminologije, v praksi pa so morali tekmovalci na lovu za naslovom izkazati tudi znanje iz prakse z vezavo svetlobnih teles, menjavo žarilnih svečk in menjavo gum. Pokazati so morali celoten spekter znanj.

Pod drobnogledom trikratnega zmagovalca

Edinstveni prehodni pokal, ki ga je izdelal sam, je zmagovalcu v roke izročil trikratni mehanik leta Primož Rožnik, ki je o prvouvrščenem povedal: "Eržena sem opazoval pri večini nalog. Pri avtoelektriki, torej nalogi vezave, je pokazal sistemsko pripravo, kar kaže na to, da se zna pripraviti na delo in ga tudi kakovostno opravi. Znova se je izkazalo, da moraš za zmago na tem zahtevnem tekmovanju pokazati univerzalnost, poznati moraš vsa področja avtomobila."

Naziv mehanik leta, ki je bil letos podeljen četrtič, je postal tudi laskavo priznanje v stroki. To so med drugim prepoznali tudi v sekciji avtoserviserjev pri Obrtni zbornici Slovenije, kjer pa so podobno kot lani opazili, da se bodo morali mehaniki še več samoizobraževati, predvsem na področju električnih in drugih napeljav.

Visoka napetost v delavnicah

"Znova se je pokazalo, da se veliko mladih odloča za to tekmovanje in da skušajo svoje znanje preizkusiti. Se je pa izkazalo, da je elektrika še vedno lahko zelo šibka stran najrazličnejših letnikov, starosti in znanj. To kaže na to, da bomo morali na tem področju še več delati kot doslej z izobraževanji, ki bodo namenjena tako mladim, ki so običajno bolj podkovani na tem področju, kot starejšim mehanikom z dolgoletnimi izkušnjami na področju servisiranja," je dejal Peter Caserman, podpredsednik sekcije avtoserviserjev pri Obrtno-podjetniški zbornici in prav tako član komisije, in dodal, da mora to znanje zajemati vse, od moderne diagnostike in varnostnih sistemov do električnih vozil, ki prihajajo. Električni avtomobili prinašajo tudi določene spremembe pri intervalih servisov, saj bo manj delov, ki se bodo kvarili, obrabljali. Kaj bo to pomenilo za delavnice?

Caserman pravi, da se bodo morali serviserji prilagoditi novim razmeram. Potreba po klasičnih mehanikih bo s časom manjša: "Tisti, ki bodo ostali, se bodo morali profilirati za posamezna dela na teh električnih vozilih.“

Le dobro vzdrževana vozila so varna vozila

Cilj izbora Mehanik leta zato ni le tekmovanje, ampak tudi vzbujanje večjega zanimanja za poklic, ki postaja zaradi uvajanja novih tehnologij v avtomobilsko stroko čedalje zahtevnejši, hkrati pa želijo organizatorji v javnosti poudariti pomen kakovostnega in ustreznega vzdrževanja ter popravil vozil, kar vpliva na udobje, gospodarnost in varnost uporabe vozil.

Martin Macarol