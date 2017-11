Najmočnejši BMW M3 do zdaj

BMW M3 CS

8. november 2017 ob 13:29

München - MMC RTV SLO

Bavarci so predstavili nekoliko bolj nabrito različico modela M3. Ta nosi oznako CS ter več moči in manj kilogramov od “običajne” izvedbe.

Modelu M4 CS, ki predstavlja vmesni členi med običajnim M4 in ekstremnejšim M4 GTS, so v Münchnu zdaj dodali še limuzinsko različico. Gre za najzmogljivejši M3 do zdaj, ki namesto 317 kilovatov (431 KM), kolikor zmore običajna izvedba, in 331 kilovatov (450 KM), ki jih razvije s paketom Competition, ponuja 338 kilovatov oziroma okroglih 460 "konjev".

Poleg večje moči so bavarski inženirji z večjo uporabo elementov iz zmesi plastike in ogljikovih vlaken (CFRP) dosegli zmanjšanje mase. Iz tega materiala so med drugim izdelani streha, sprednji in zadnji spojler ter usmerjevalnik zraka na zadku. Prihranek v primerjavi z običajno izvedbo tako znaša celih 50 kilogramov.

Manj kot v štirih sekundah do 100 km/h

Okrepljeni trilitrski prisilno polnjeni šestvaljnik je združen z dvosklopčnim sedemstopenjskim menjalnikom M DCT. Ta kombinacija omogoča pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 3,9 sekunde in doseganje elektronsko omejene hitrosti 280 kilometrov na uro. M3 je serijsko opremljen s prilagodljivim vzmetenjem M in posajen na 19-palčna platišča iz kovanega aluminija spredaj ter 20-palčna zadaj, obuta v pnevmatike Michelin Pilot Sport.

Notranjost ohranja trezen duh običajnega M3 s športnimi sedeži v dvobarvni kombinaciji usnja in alkantare ter serijsko vgrajenim zvočnim sistemom Harman Kardon in navigacijsko napravo Professional.

Avtomobil bo na voljo v omejeni seriji, ki bo štela le 1.200 primerkov.

Martin Macarol