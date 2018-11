Poudarki Rusko najprestižnejšo limuzino bodo predstavili v Ženevi

V ruski najprestižnejši limuzini se bodo najprej prevažali državniki, nato pa si jo bodo lahko omislili tudi običajni kupci.

Najprej za Putinovo druščino, nato tudi za navadne smrtnike

20. november 2018 ob 13:27

Moskva - MMC RTV SLO

Podjetje Aurus Motors je za prihodnji dve leti razprodalo proizvodnjo luksuzne limuzine, v kateri se vozi tudi ruski predsednik Putin. Širšemu občinstvu bodo svoja modela predstavili na salonu v Ženevi.

Direktor koncerna Sollers, Vadim Svestov, ki skrbi za proizvodnjo modelov aurus senat in senat limousine, je povedal, da bodo vozila za zasebne kupce na voljo šele leta 2021, saj so zapolnili proizvodne zmogljivosti za dve leti naprej.

Proizvodne zmogljivosti so sicer precej skromne. Leta 2019 bodo izdelali okoli 120 vozil, leta 2020 pa naj bi to bilo število nekoliko večje. Približno polovica začetne proizvodnje bo namenjena večjim državnim kupcem, kot so zvezna varnostna služba, vlada, parlament in druga uradniška telesa.

Dva zelo zmogljiva motorja

Za limuzini, ki merita 5,6 oziroma 6,6 metra v dolžino, sta na voljo dve motorni različici. Vstopno izbiro predstavlja 4,4-litrski V8, ki mu pomaga elektromotor in razvije 439 kilovatov (598 KM). Povezan je s samodejnim devetstopenjskim samodejnim menjalnikom in do stotice potrebuje manj kot šest sekund. Za zahtevnejše stranke pa je tu 6,6-litrski V12, ki zmore kar 632 kilovatov (859 KM).

Od zasebnih strank bodo začeli sprejemati naročila na začetku prihodnjega leta, pri čemer bo treba za model senat odšteti najmanj 10 milijonov rubljev oziroma približno 133.500 evrov.

Po pokritju državnih potreb se želi Aurus posvetiti tudi zasebnim kupcem na mednarodni ravni. Zato bo na evropskem trgu s predstavitvijo modelov senat in senat limousine nastopil tudi na prihodnjem avtomobilskem salonu v Ženevi.

