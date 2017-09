Največja zvezda frankfurtskega salona bo trikraka

Veliko je bilo ugibanj, a zdaj je postalo jasno, da bo Mercedes na avtomobilskem salonu v Frankfurtu predstavil hiperšportni model, ki je nastal na osnovi dirkalnika formule 1 W06 iz leta 2015.

Čeprav se bo kar nekaj avtomobilov trudilo za pozornost velikega občinstva, bo glavna zvezda ne le Mercedesovega razstavnega prostora, temveč celotnega salona športni mercedes-AMG project one. Le redko namreč kakšen proizvajalec predstavi avtomobil za cestno uporabo, ki prinaša toliko tehničnih rešitev iz formule 1. Avtomobil, ki so ga Nemci ustvarili ob 50. obletnici slavnega športnega oddelka AMG, je opremljen s hibridnim pogonom. Ta zmore več kot tisoč “konjev”, njegova končna hitrost pa bo presegala 350 kilometrov na uro.

Po zasenčenih fotografijah sodeč, ima razmeroma visoko postavljena sprednja žarometa, na strehi pa ima nameščen velik vstopnik za zrak za hlajenje motorja.

Hibrid iz formule 1

Več podatkov bo znanih na salonu ali tik pred njim, zato lahko obnovimo, kar smo izvedeli ob objavi podatkov o okvirju ter motorju in menjalniku. Project one prevzema hibridni pogonski sklop Mercedesovega dirkalnika W06, ki sta ga v sezoni 2015 vozila Lewis Hamilton in Nico Rosberg. Poganjajo ga torej turbobencinski 1,6-litrski motor V6 ter kar štirje elektromotorji (vsak zmore 88 kilovatov – 120 KM), ki lahko premikajo avtomobil z ničelnimi emisijami, uporabljajo energijo, ki se sprošča ob zaviranju ter zagotavljajo moč v trenutkih, ko je ne zagotovi turbopolnilnik. Motor dosega 11.000 vrtljajev na minuto in bo zahteval prenovo po 50.000 prevoženih kilometrih.

Izdelali bodo 275 primerkov, ki so že prodani in za katere naj bi bilo treba odšteti med 2,5 in tri milijone evrov.

Martin Macarol