Namesto volkswagna CC prihaja arteon

8. marec 2017 ob 07:52

Volkswagen je Ženevi razkril naslednika modela CC. Ta sliši na ime arteon, v modelni paleti pa se bo uvrstil nad passata.

Novinec je pričakovano zasnovan na koncernski prilagodljivi platformi MQB. V dolžino meri 4,86 metra, v širino 1,87 metra ter seže 1,43 metra v višino, njegova medosna razdalja pa znaša 2,84 metra.

Veliko delov si deli s passatom, zato, da bi se ločil od slednjega pa so mu namenili bolj značajen sprednji del, bolj izklesane blatnike ter nizko strešno linijo. Pri Volkswagnu zagotavljajo, da arteon ni le privlačen, temveč zahvaljujoč veliki medosni razdalji ter velikim prtljažnim vratom tudi prilagodljiv in uporaben.

S poznano tehniko

Sprva bodo zanj na voljo tri bencinske in tri dizelske motorne različice. Vstopno izbiro bo predstavljal 1,5-litrski TSI s 110 kilovati (150 KM), ki mu bo sledil dvolitrski TSI v različicah s 140 ali 206 kilovati (190 ali 280 KM). Ljubitelji dizlov pa bodo lahko izbirali med tremi izvedbami dvolitrskega TDI motorja, in sicer s 110, 140 ali 176 kilovati (150, 190 in 240 KM). Osnovnemu bencinskemu stroju ter dizelskima s 110 in 140 kilovati bo serijsko namenjen ročni šeststopenjski menjalnik, medtem ko bo bodo ostali opremljeni z dvosklopčno sedemstopenjsko avtomatiko, najmočnejši izključno v povezavi s štirikolesnim pogonom.

V notranjosti srečamo poznane oblike iz passata, pri čemer je arteon, seveda, dobil novo različico multimedijske naprave s sistemom Active Info Display ter zasloni velikosti od 16,5 do 23,4 centimetrov (od 6,5 do 9,2 palca). Poleg tega v notranjosti ponuja ambientalno osvetlitev in zahvaljujoč veliki medosni razdalji radodarno odmerjen prostor v drugi vrsti, kjer se lahko namestijo trije potniki, oblika klopi na zunanjih položajih povzema pa ergonomijo posameznih sedežev.

Varnostna oprema pričakovano obsega vse najnovejše pripomočke, ki jih premore koncern Volkswagen, vključno z novim prilagodljivim tempomatom, samodejnim zaviranjem v sili in sistemom za ohranjanje vozila znotraj voznega pasu.

Arteon bo na trgu tekmoval s premijskimi modeli, kot sta audi A5 sportback in BMW serije 4 gran coupe, zato pričakujemo, da se bo cenovno uvrstil nad passata.

Martin Macarol