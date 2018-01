Napake voznikov, zaradi katerih se kvarijo brisalci

25. januar 2018 ob 16:03

Ljubljana - MMC RTV SLO

Samodejni brisalci oziroma tipala za dež so že dolga leta v avtomobilih. Za optimalno delovanje morajo s pravilnim vzdrževanjem poskrbeti tudi vozniki.

Sistem zaznavanja dežnih kapljic na steklu in avtomatskega delovanja brisalcev deluje na sistemu tipala svetlobe. Ko se svetloba zalomi pod določenim kotom, tipalo zazna, da je nastala sprememba svetlobe. Hkrati brisalci glede na časovni interval sprememb tudi prilagajajo hitrost delovanja.

Za delovanje sistema potrebujemo dva senzorja, sprejemni in oddajni. Podatke pošiljata računalniku kabinskega prostora. Na podlagi podatkov se naredi izračun in brisalci temu primerno delujejo.

Strokovnjaki opozarjajo, da morajo biti vozniki pozorni, da so metlice brisalcev ves čas dobro vzdrževane. V nasprotnem se lahko poškoduje vetrobransko steklo. Če je metlica preveč obrabljena, lahko z železom potegnemo ris po steklu, zaradi česar je treba vetrobransko steklo zamenjati.

Ker je okoli senzorja za dež gel, ki preprečuje, da bi prišel senzor v stik z umazanijo, moramo ob menjavi vetrobranskega stekla zamenjati tudi gel. V nasprotnem lahko nastanejo zračni mehurčki, sistem pa ne deluje pravilno.

Previdno, ko je steklo pomrznjeno

Strokovnjaki opozarjajo, da za brezhibno delovanje tega senzorja steklo ne sme biti pomrznjeno na delu, kjer je senzor. Umazanija na steklu ne povzroča težav.

Brisalci so v slabih vremenskih razmerah enih ključnih pripomočkov za varno vožnjo in dobro vidljivost na cesti. Zato pri metlicah brisalcev ne varčujete. Ob menjavi metlic primerjate cene, saj so razlike za enake metlice lahko občutne. Nasvet je, da preverite starost metlic, saj to vpliva na kakovost. Redno čistite tudi vetrobransko steklo, saj s tem tudi metlice delujejo bolje.

Že veliko let je priljubljeno tudi ogrevanje vetrobranskega stekla, ki sodi med najudobnejše načine odmrzovanja vetrobranskega stekla v mrzlih jutrih. Grelne nitke, vgrajene med dve plasti vetrobranskega stekla, s hitrim odmrzovanjem in odmegljevanjem v nekaj sekundah poskrbijo za optimalno preglednost. Ogreto steklo pomaga osvoboditi tudi primrznjene brisalce ter tako podaljša njihovo življenjsko dobo in zmanjša obremenitev motorčka brisalcev.

Prav zato, ker so vozniki v mrzlih jutrih pogosto nepotrpežljivi in celo z brisalci odstranjujejo sneg z vozil, se lahko uniči motorček. Tudi med vožnjo, ko močneje sneži in se na metlicah nabira led, strokovnjaki svetujejo, da ustavite vozilo in očistite steklo ter brisalce. S tem se izognemo poškodbi motorčka in nepotrebnim stroškom.

