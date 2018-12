Naslednja generacija Volkswagnovih bencinskih in dizelskih motorjev bo zadnja

5. december 2018 ob 08:47

Wolfsburg - MMC RTV SLO

Volkswagen ima zelo jasne načrte glede elektrifikacije svojih modelov in to vključuje postopno, a popolno ukinitev motorjev z notranjim zgorevanjem. Naslednja generacija le-teh bo zadnja.

Kot poroča Bloomberg, bo Volkswagen postopoma prešel na proizvodnjo popolnoma električnih vozil. Čeprav se to ne bo zgodilo nenadno, je zdaj jasno, da se bo zgodilo že v bližnji prihodnosti. Naslednja generacija Volkswagnovih bencinskih in dizelskih motorjev, ki bo nared leta 2026, bo zadnja in bo pomenila konec ene dobe.

Po besedah Volkwagnovega glavnega stratega, Michaela Josta bodo postopoma zmanjšali število motorjev na notranje zgorevanje na minimum. Dodal je, da njihovi inženirji trenutno razvijajo zadnjo generacijo platforme za vozila, ki niso nevtralna glede izpustov ogljikovega dioksida.

Postopek elektrifikacije skupine že poteka in se bo pospešil s prihodom serijske različice koncepta I.D. Ta se bo imenoval I. D. neo in bo nared proti koncu prihodnjega leta.

Ponekod tudi po letu 2050

Po prihodu družine modelov I. D. modeli z motorji z notranjim zgorevanjem ne bodo kar izginili, pri čemer bodo vse bolj elektrificirani. Jost napoveduje, da bi lahko bila vozila z bencinskimi in dizelskimi motorji na določenih trgih v razvoju na voljo še po letu 2050, predvsem zaradi pomanjkanja infrastrukture za prehod na električno mobilnost.

Novi podatki o Volkswagnovih “električnih” načrtih sledijo Audijevi napovedi, da bo do leta 2023 vložil 14 milijard evrov v elektrifikacijo, digitalizacijo in tehnologijo za avtonomno vožnjo. Sredstva bodo namenili razvoju različnih do okolja prijaznih modelov, pri čemer bo znamka iz Ingolstadta do leta 2025 ponujala že 20 elektrificiranih modelov, od katerih bo kar polovica popolnoma električnih.

Kljub velikemu vlaganju Audi pri elektrifikaciji sodeluje tudi z drugimi znamkami znotraj koncerna. S Porschejem razvija platformo Premium Architecture Electrification (PPE), ki bo namenjena večjim električnim vozilom, medtem ko bodo manjši modeli, kot je kombilimuzina e-tron, zasnovani na Volkswagnovi platformi MEB.

